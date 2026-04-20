Va chạm xe tải đỗ bên đường, người đi xe máy tử vong

Tối 18/4, khoảng 20h23, tại km 0+850 đường 62m (phường Tứ Minh), anh N.H.K (42 tuổi, trú xã Gia Lộc) điều khiển xe máy theo hướng Gia Lộc đi Tứ Minh đã va chạm với xe tải do anh P.V.T (39 tuổi, trú xã Nam Sách) đang đỗ bên phải cùng chiều.

Hiện trường vụ va chạm khiến người đi xe máy tử vong.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 23h cùng ngày. Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, người điều khiển xe máy thiếu quan sát.

Trước đó, vào 17h45 cùng ngày, tại km 6+400 đường ĐH 195 (thôn Tiên Lữ, xã Hải Hưng), một vụ va chạm xảy ra giữa xe máy do P.Q.V (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn) điều khiển và xe đạp do ông V.V.A (64 tuổi, trú thôn Vũ Xá) đi phía trước cùng chiều. Cả hai bị thương sau tai nạn. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát.

Tác giả: Hùng Minh

Nguồn tin: congly.vn