Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ngày 9/9, Công an xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe trộn bê tông làm người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, ông T.M.U (65 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69D1-308.12 chở bà Q.T.H (66 tuổi, ở ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ), lưu thông hướng trung tâm TP. Cà Mau (cũ) về hướng cầu Khánh An.

Hiện trường vụ tai nạn



Khi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Xuyên Á, xe máy của ông U xảy ra va chạm với xe trộn bê tông của công ty bê tông Khánh An, mang biển kiểm soát 69C-079.15, chạy cùng chiều.

Hậu quả, bà H tử vong tại chỗ. Sau đó, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với PC08 – Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV