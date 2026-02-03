Thời gian:
Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong trên đường đi học về

Tạ xã Phong Thái, thành phố Huế vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 chị em tử vong trên đường đi học về.

Vào khoảng 17h20 phút ngày 2/2, trên Tỉnh lộ 17B, đoạn qua tổ dân phố Vĩnh Hương, phường Phong Thái, thành phố Huế, anh Lê Văn Sinh, 31 tuổi, trú phường Phong Thái điều khiển xe máy cày chở keo lá tràm thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Nhật Lệ, 28 tuổi điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 chị em ruột tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Lệ đang chở theo 2 con gái là Lê Thị Phương Uyên (10 tuổi) và Lê Thị Phương Chi (8 tuổi) là học sinh tiểu học và là chị em ruột.

Chiếc xe máy bị hư hỏng sau va chạm với xe máy cày

Sau vụ tai nạn, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng 2 cháu Phương Uyên và Phương Chi đều không qua khỏi. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Lê Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

