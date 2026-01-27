Va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, người đi xe máy tử vong tại chỗ

Khoảng 12h20 ngày 27/1, xe ô tô tải BKS: 36H - 053.77 do tài xế Ngô Anh T. (SN 1985, ở thôn 2, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 547 (hướng từ xã Cổ Đạm về xã Đan Hải).

Hiện trường vụ tai nạn.



Khi đến Km 17+125, tỉnh lộ 547 đoạn qua thôn Kỳ Đông (xã Cổ Đạm) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 38N1 – 055.79 do ông Trần Xuân N. (SN 1965 ở thôn Tân Trù, xã Cổ Đạm) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông Trần Xuân N. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

