Va chạm xe mô tô với xe máy kéo trên đường Hồ Chí Minh, 1 người tử vong

Tai nạn xảy ra khoảng 15h20 ngày 31/01, tại Km 1450+300 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Đăk Bo, xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe mô tô biển số 82N1-110.66 do A Nao (28 tuổi), trú thôn Đăk Bo, xã Đăk Môn, điều khiển, chở theo A Xơ Buổi (25 tuổi), trú thôn Đăk Tung, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), lưu thông theo hướng xã Đăk Môn đi xã Đăk Pék thì va chạm với xe máy kéo không gắn biển số do A Lịu (38 tuổi), trú thôn Đăk Túc, xã Đăk Môn, điều khiển đi theo chiều ngược lại. A Nao tử vong trên đường đi cấp cứu, A Xơ Buổi bị thương; xe mô tô hư hỏng nặng.

Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Đăk Môn đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đánh dấu vị trí và dấu vết, thu thập tài liệu có liên quan.

Chiếc mô tô hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là A Nao điều khiển xe không chú ý quan sát, đi sai phần đường, gây tai nạn giao thông.

Hiện A Nao đã tử vong, chờ kết quả khám nghiệm tử thi. A Lịu được đo nồng độ cồn trong hơi thở bằng máy đo chuyên dụng, kết quả 0,000 mg/L; đồng thời đã được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy tại Trung tâm Y tế xã Đăk Pét, hiện chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường trải nhựa, cong cua. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV