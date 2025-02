Va chạm, ô tô chở 5 người trong gia đình lao xuống sông

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 11/2, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngã tư làng ở Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc khi 2 chiếc xe đâm vào nhau. Một trong hai chiếc xe, chở một gia đình gồm 5 người, trong đó có một em bé 14 tháng tuổi, đã lao xuống sông, tạo ra một tình huống khẩn cấp và nguy hiểm.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, chiếc ô tô màu trắng đã đâm vào một chiếc ô tô màu đen. Vụ va chạm khiến chiếc ô tô màu trắng lao thẳng xuống sông.

Chiếc xe ô tô màu trắng lao xuống sông sau va chạm.

Một người dân tên Liu Shibing sống gần đó đã chạy đến hiện trường khi nghe thấy tiếng va chạm. Sau khi đảm bảo rằng tài xế của chiếc ô tô màu đen không bị thương, anh nhanh chóng lấy một chiếc thuyền gỗ chèo về phía chiếc xe bị chìm.

Theo Liu, cửa xe bị kẹt, nhưng may mắn thay, một trong những cửa sổ mở khoảng 30cm. Anh đã hướng dẫn những hành khách bị mắc kẹt thò đầu qua khe hở, giúp từng người một ra khỏi xe.

Nhờ hành động nhanh chóng của mình, Liu đã giải cứu thành công cả 5 thành viên trong gia đình và đưa họ vào bờ an toàn.

Ghi nhận lòng dũng cảm của anh, đồn cảnh sát địa phương đã đề cử khen thưởng Liu vì hành động dũng cảm.

