V-League: Kịch tính cuộc đua vô địch và suất xuống hạng

“Nóng” cuộc đua vô địch

Ở vòng đấu này, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Nam Định đã thất thủ 1 - 2 trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Đây là thất bại thứ 2 ở mùa giải này của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt (trận trước thua 2 - 3 trên sân Bình Dương).

Sau vòng 10, CLB Nam Định (áo trắng) vẫn tạm dẫn đầu V-League 2023 - 2024 dù khoảng cách điểm với đội bóng xếp sau đang bị thu hẹp dần. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, Hà Đức Chinh, là người tỏa sáng khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 52, giúp đội bóng đất Võ ngược dòng chiến thắng.

Không chỉ cắt chuỗi 3 trận thắng của đội bóng thành Nam, Bình Định còn có được 19 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống 3 điểm so với chính đối thủ trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng nữa là thầy trò Bùi Đoàn Quang Huy đã hâm nóng hơn trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.

Cuộc đua vô địch càng trở nên hấp dẫn khi đội chủ nhà Thanh Hóa giành chiến thắng sát nút 3 - 2 trước Hải Phòng, qua đó rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm với đội đầu bảng Nam Định. Trận đấu rất kịch tính và phải nhờ đến công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) để không công nhận bàn thắng của Hải Phòng ở phút 90+5, qua đó đội bóng xứ Thanh mới bảo toàn được chiến thắng sát nút 3 - 2.

Nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội tiếp tục những ngày vui vẻ với tân HLV Kiatisak. Cụ thể, đội đã giành được 3 điểm quý giá trong chuyến làm khách đến sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An, với tỷ số 1 - 0. Chiến thắng này cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Công an Hà Nội dưới thời tân HLV người Thái Lan.

Kết quả ở vòng 10 đã khiến cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn. Nam Định (22 điểm) dù vẫn giữ ngôi đầu, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể với 4 đội xếp sau là Thanh Hóa (21 điểm), Bình Dương (20 điểm), Bình Định (19 điểm) và Công an Hà Nội (18 điểm).

Ở vòng 11 V-League 2023 - 2024, Nam Định sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Thiên Trường vào ngày 28/2. Cùng ngày, Bình Định sẽ làm khách trên sân của CLB TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là màn “đại chiến” giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, Bình Dương sẽ về sân nhà tiếp đón đội bóng đang có phong độ tốt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thay “tướng”, nhưng chưa đổi vận

Đáng chú ý, 3 đội đang ở vị trí cuối bảng đều thay HLV trưởng nhưng vẫn chưa thể đổi vận, điều đó đã tiếp tục giữ chân cả Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Khánh Hòa và Thể Công Viettel ở khu vực cuối bảng xếp hạng sau vòng 10.

CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) chỉ giành được 1 điểm trong hai trận gần đây. Ảnh: TTXVN

Sau khi thay HLV Kiatisak, đội bóng phố Núi HAGL vẫn chưa cải thiện tình hình khi chỉ giành được 1 điểm trong hai trận gần đây. Đáng lo khi cả hai trận đấu vừa qua thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đều gặp các đối thủ đang trong cùng cuộc đua ở nhóm cuối.

Ở vòng đấu này, dù được thi đấu tại Pleiku và đối thủ chỉa là Quảng Nam nhưng đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành chơi không thực sự tốt, bị đội khách cầm hòa với tỷ số 0 - 0.

Cũng giống như HAGL, nhà cựu vô địch Thể Công Viettel cũng chưa có được kết quả tốt đẹp ở vòng đấu này. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã bị Becamex Bình Dương lấy trọn 3 điểm ngay tại Hàng Đẫy. Trận thua đã giữ chân Viettel ở vị trí 12 và chỉ hơn đội cuối bảng HAGL 3 điểm và đội xếp thứ 13 là Khánh Hòa 2 điểm. Nguy cơ xuống cuối bảng là rất lớn với đội bóng áo lính.

Với chỉ 1 điểm sau 5 trận liên tiếp, Thể Công Viettel đã rơi vào vòng xoáy nguy hiểm phải đua trụ hạng ở V-League mùa này.

Lịch thi đấu ở 3 trận cuối giai đoạn 1 của Thể Công Viettel đều là những đối thủ rất khó nhằn khi họ phải làm khách trên sân Quảng Nam, Hải Phòng trước khi về sân nhà gặp Công an Hà Nội. Chuyến làm khách trước Quảng Nam vào ngày 27/2 sẽ là trận đấu bản lề cho Thể Công Viettel ở mùa giải năm nay.

Thay “tướng”, nhưng vận chưa đổi, cuộc đua trụ hạng xem ra vẫn còn gian nan.

Tác giả: Minh Đăng

Nguồn tin: Báo Tin tức