Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Nghệ An

Về phía tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TP Vinh, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Tùng Sơn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 623 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh và kết quả giải quyết 10 vụ việc do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển về

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC; Kế hoạch số 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ và các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 07/4/2023 triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo 39/39 đơn vị cấp Sở, cấp huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã thực hiện 200 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC tại 353 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị xử lý đối với 103 tổ chức và 349 cá nhân có vi phạm.

Trong kỳ báo cáo, tổng số vụ việc KNTC phát sinh trên địa bàn tỉnh là 377 vụ việc; đến nay, đã giải quyết được 362 vụ việc, đạt tỷ lệ 96%, còn 15 vụ việc đang trong thời gian giải quyết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện và đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý hành chính 11 cá nhân có sai phạm; bảo vệ quyền lợi cho 08 người; chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ việc.

Đoàn giám sát khảo sát việc bố trí cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Từ 01/8/2023 đến 31/7/2024, tổng số lượt tiếp công dân là 5.478 lượt, số người được tiếp là 6.174 người, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số đơn tiếp nhận là 10.668 đơn, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đơn đủ điều kiện xử lý là 8.890 đơn.

Tổng số vụ việc KNTC phát sinh là 321 vụ việc, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó đã giải quyết 296/321 vụ việc, đạt tỷ lệ 92,2%, còn 25 vụ việc đang trong thời gian giải quyết. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi 45 triệu đồng, trả lại cho tổ chức và cá nhân 25 triệu đồng, 200m2 đất; bảo vệ quyền lợi cho 01 tổ chức, 04 cá nhân. Kiến nghị xử lý 11 cá nhân có sai phạm; đến nay, đã xử lý 08 cá nhân. Toàn tỉnh phát sinh 7.609 vụ việc kiến nghị, phản ánh; đến nay đã giải quyết được 6.184/7.609 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,3%. Qua giải quyết KNTC đã chuyển Cơ quan điều tra 02 vụ việc, với 03 đối tượng.

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết 14 vụ việc theo đúng chỉ đạo và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, đã ban hành thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết 07 vụ việc; không tiếp tục xem xét, giải quyết 02 vụ việc do đã được cơ quan cấp trên giải quyết đúng quy định; 04 vụ việc khiếu nại hướng dẫn khởi kiện ra Tòa án nhân dân các cấp để được xem xét, giải quyết theo quy định. Hiện còn 01 vụ việc khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đang được UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc để lập, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng...

Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đề nghị bên cạnh giải pháp xử lý trực tiếp các vụ việc cần tăng cường giải pháp, biện pháp phòng ngừa không để ảnh hưởng đến giai đoạn sau này

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Việc tiếp công dân đầy đủ, theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính là một điểm sáng trong thực hiện công tác này của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Dân nguyện Lò Việt Phương phát biểu

Trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác quản lý và năng lực trong giải quyết KNTC; bên cạnh giải pháp xử lý trực tiếp các vụ việc cần tăng cường giải pháp, biện pháp phòng ngừa, không để ảnh hưởng đến giai đoạn sau. Đặc biệt đối với các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cần quan tâm đến thủ tục lấy ý kiến người dân; đánh giá tác động môi trường khoa học, khách quan. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tìm giải pháp để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm được đa số người dân quan tâm; hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, vượt cấp đặc biệt thường xuyên nắm sát, giải quyết sớm những mâu thuẫn, xung đột trên địa bàn. Chú ý rà soát công tác phân loại đơn thư để tránh chuyển những đơn thư về bản chất là KNTC sang kiến nghị phản ánh, không phản ánh đúng thực trạng ở những địa bàn liên quan...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo rõ hơn nội dung liên quan đến vụ việc một số công dân khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Thanh cho biết các đơn vị, địa phương luôn thực hiện chặt chẽ quy trình, không để tiềm ẩn phức tạp, phát sinh “điểm nóng” trong tiếp công dân, giải quyết KNTC

Lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên Đoàn giám sát cũng đã trao đổi, làm rõ những tồn tại, hạn chế bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại địa phương. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết 10 vụ việc do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển về, các thành viên Đoàn giám sát và UBND tỉnh đã thảo luận làm rõ hơn nội dung khó khăn, vướng mắc về các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh luôn ưu tiên tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, xếp lịch tiếp dân cố định hàng tháng với quan điểm ưu tiên xử lý, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ rất quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Vì vậy công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đạt nhiều kết quả tốt, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng và hỗ trợ thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Làm rõ thêm một số vụ việc cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các đồng chí trong Đoàn giám sát đã bố trí thời gian làm việc, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của tỉnh và chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm quý báu cho tỉnh. Về phía tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn và sẽ có giải pháp chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khắc phục những tồn tại, bất cập trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KTNC đạt nhiều kết quả trong thời gian tới.

Đ/c Dương Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Thanh Bình – Trưởng Ban Dân nguyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt lãnh đạo tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đến các cấp, các ngành chức năng của tỉnh.

Trưởng Ban Dân nguyện đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh và các ngành chức năng tham mưu Tỉnh ủy tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong từng ngành, từng cấp; rà soát các vụ việc đã, đang giải quyết, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài để tập trung giải quyết sớm các vụ việc dễ, đồng thời nghiên cứu giải quyết các vụ việc phức tạp tránh vướng mắc lâu dài; chỉ đạo việc thực hiện các nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật...

Liên quan đến các vụ việc cụ thể, Đoàn Giám sát đề nghị tỉnh lập Tổ công tác, rà soát lại hồ sơ thủ tục; tăng cường công tác tuyên truyền giải thích, phổ biến pháp luật về KNTC để người dân hiểu rõ, thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan. Tỉnh cần quan tâm rút kinh nghiệm trong việc lập, thẩm định các dự án mới, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai; trong quá trình triển khai cần lấy ý kiến cư dân, rà soát, đánh giá kỹ từ khi thi công cho đến khi dự án được vận hành... Đồng thời, UBND tỉnh cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện báo cáo của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong đó nêu cụ thể các vướng mắc trong thực hiện quy định của một số luật, nghị định, thông tư liên quan; hoàn thiện báo cáo, gửi đến Đoàn Giám sát trước ngày 12/9/2024 để Đoàn tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn