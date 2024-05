Trung tướng Tô Ân Xô nói gì về lời khai của các ông Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái?

Đã bắt 8 bị can

Chiều 4/5/2024, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết về vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 bị can.

Bị can mới nhất trong vụ việc này là ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các thủ tục tố tụng được tiến hành ngày 1/5.

Bên cạnh đó, có bị can Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Ba bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Ba bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cung cấp thông tin tại Họp báo. Ảnh: Bộ Công an

Đến nay, các bị can Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ thành khẩn, đã làm rõ bản chất của vụ án, một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm trong vụ án kể trên hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng.

Trúng thầu trên 23.000 tỷ đồng

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, tài liệu điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2023, Tập đoàn Thuận An trực tiếp hoặc cùng Liên danh đã tham gia và trúng 38 gói thầu (tại 16 tỉnh, thành phố) với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng.

Riêng năm 2022-2023 đã trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá trên 18.000 tỷ đồng; trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản. Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8-2020 là 300 tỉ đồng, đến tháng 1-2022 vốn điều lệ nâng lên 800 tỉ đồng.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Thuận An đang thi công ở Bắc Giang. Ảnh: VOV

Các gói thầu giao thông mà Tập đoàn Thuận An đã trúng gần đây được nhiều cơ quan báo chí liệt kê bao gồm:

Tại tỉnh Lạng Sơn: Gói thầu số 7 với giá trị 878,3 tỷ đồng thi công nâng cấp QL4B.

Tại TP Hà Nội: Gói số 40 Thi công cầu vượt nút An Dương Vương - đường Thanh Niên với giá trị 191 tỷ đồng; Gói số 02 thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với giá trị trúng thầu hơn 289 tỷ đồng.

Tại Quảng Ninh: Gói thầu số 13 thi công xây dựng cầu Lạch Gạc 1, Lạch Gạc 2...đường ven sông nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng giá trị hơn 706 tỷ đồng.

Tại Hà Giang: Gói thầu số 04-XL thi công dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giá trị 815 tỷ đồng.

Tại Tuyên Quang: Gói 26 tại dự án Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào với Tuyên Quang - Phú Thọ với giá trị hơn 487 tỷ đồng với vai trò là liên danh; Gói 26-GĐ2 với giá trị hơn 90 tỷ đồng.

Tại Đắk Lắk: Gói thầu 03 thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh TP Buôn Ma Thuột giá trị hơn 514 tỷ đồng.

Tại Nghệ An: Gói thầu 14 thi công nâng cấp QL15A đoạn Km301+500 - Km333+200 giá trị hơn 60 tỷ đồng.

Tại tỉnh Tây Ninh: Gói thi công xây dựng công trình ĐT.793 đoạn từ Km0+00 đến Km24+00 và các cầu: Suối Núc, Kênh Tân Hưng, Suối Ky với giá trúng thầu là 300 tỷ đồng.

Tại tỉnh Phú Yên: Gói thầu 01 thi công nút giao khác mức đường số 2 KĐT Nam TP.Tuy Hoà do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư, trị giá hơn 496 tỷ đồng; Gói thầu số 01EC thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh (tỉnh Phú Yên) với giá hơn 496 tỷ đồng.

Tại TP.HCM: Gói XL05 thi công đường vành đai 3 qua TP.Thủ Đức với giá trị 2.303 tỷ đồng; Gói thầu XL02 thi công xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với giá trị 262 tỷ đồng; Gói XL04 và gói XL05 dự án Cầu Bưng đến cầu Tham Lương thuộc cải tạo kênh Tham Lương với giá trị 2 gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Tại Bắc Giang: Dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng; Gói thầu số 18: Thi công mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom bên trái tuyến QL1 đoạn từ nút giao QL31 đến nút giao Hùng Vương và cải tạo nút giao Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang... với giá 79 tỷ 612 triệu đồng.

