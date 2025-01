Uốn tóc ăn Tết, thanh niên gặp sự cố "khét lẹt" khiến cả salon nhốn nháo

Những ngày Tết cận kề, không chỉ các chị em mà nhiều cánh mày râu cũng tranh thủ đi cắt tóc, tạo kiểu để "tân trang" diện mạo để chào đón năm mới. Đối với nhiều người, điều này thậm chí quan trọng đến nỗi, tóc mới có đẹp thì đón Tết mới vui.

Thế nhưng bên cạnh những bộ tóc "ngầu đét", thời thượng thì cũng không ít người không máy gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười.

Như mới đây, một thanh niên đã gặp sự cố hy hữu khi đến salon uốn tóc đón Tết khiến dân mạng dở khóc dở cười. Sự việc đã được camera an ninh tại salon tóc ghi lại vào tối ngày 18/1 vừa qua.

Theo đó, khi nam thanh niên đang chăm chú ngồi lướt web trong khi đang trùm mũ hấp tóc thì bất ngờ ngửi thấy mùi khét.

Dù thấy mùi lạ nhưng thanh niên chưa phát hiện nguồn cơn. Chỉ đến khi ngọn lửa phía sau đầu bắt đầu cháy dữ dội và lan rộng bên ngoài chiếc mũ hấp tóc thì thanh niên mới vội vàng giật khỏi đầu và hô lớn "cháy, cháy".



Thấy vậy, 2 thanh niên khác được cho là nhân viên salon cũng vội vàng quay người lao tới rút điện và tháo mũ ra khỏi đầu của vị khách. May mắn phát hiện kịp thời nên ngọn lửa vẫn chưa bén vào phần tóc đang cuốn lô uốn xoăn của thanh niên nói trên.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười trước tình huống không may mà thanh niên gặp phải khi đi làm tóc đón Tết. Nhiều người hài hước cho rằng chỉ chậm vài giây nữa thôi thì nam thanh niên đã có style "đầu đinh" thời thượng thay vì mái tóc xoăn bồng bềnh rồi.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng cần lựa chọn một salon làm tóc chất lượng, tay nghề thợ giỏi để không phải gánh chịu mái tóc xấu thảm hại đón Tết. Nhưng riêng trong trường hợp của nam thanh niên trong đoạn clip trên thì... đen thôi đỏ quên đi!

