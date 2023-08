UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam

Về phía nhà đầu tư có ông Thôi Quốc Xương - Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology; Tổng Giám đốc Innovation Precision Shandong (Trung Quốc); Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Precision (Việt Nam).

Cùng dự lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư có đại diện các Sở, ban, ngành; lãnh đạo VSIP Nghệ An.

Quang cảnh buổi lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam của nhà đầu tư Greenwich Management Limited thuộc Tập đoàn Shandong Innovation (Trung Quốc) có tổng vốn đầu tư 165 triệu USD, sử dụng khoảng 1.500 lao động chất lượng cao.

Sản phẩm dịch vụ cung cấp của dự án gồm: Sản xuất hợp kim nhôm cho ngành sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng 3C; sản xuất sản phẩm đúc sơ chế và sản phẩm đúc các loại từ hợp kim nhôm cho phụ trợ ngành sản xuất sản phẩm điện tử; rèn, dập, ép và cán kim loại; sản xuất các chi tiết nhôm gia công nâng cao phụ trợ ngành sản xuất sản phẩm điện tử.

Dự án có công suất thiết kế 100.000 tấn/năm. Diện tích mặt đất sử dụng khoảng 17.800 m2. Địa điểm thực hiện: Số 03, Đường số 4, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Dự kiến, dự án hoàn thành và đi vào sử dụng trong khoảng tháng 10/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, dự án Công ty Innovation Precision Việt Nam có 2 cái nhất. Thứ nhất, với diện tích đất sử dụng cho dự án chỉ có gần 12 ha và tổng mức đầu tư là 165 tỷ USD, với số lượng lao động dự kiến là 1.500 lao động thì đây là dự án có tỷ suất đầu tư trên diện tích đất đầu tư cao, cao nhất hiện nay trong số các dự án FDI đang đầu tư tại Nghệ An. Thứ hai, đây là một dự án FDI có thời gian hoàn thành thủ tục nhanh nhất, kể từ khi Tập đoàn bắt đầu vào Nghệ An khảo sát với khoảng 2 tháng. Từ ngày Tập đoàn nộp hồ sơ đề xuất đầu tư dự án đến nay vừa tròn 1 tuần.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, để đạt được những cái nhất trên thì bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh còn có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan, các Sở, ngành, địa phương đã rất nỗ lực, cố gắng để thực hiện các thủ tục giúp dự án đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của tỉnh Nghệ An trong việc đổi mới môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi đến với Nghệ An; minh chứng cho việc đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư, đồng hành với nhà đầu tư từ lúc bắt đầu vào Nghệ An khảo sát đến triển khai thủ tục và đưa dự án vào hoạt động. Việc này giúp thu hút đầu tư của Nghệ An trong thời gian gần đây đạt được những kết quả tích cực. Tính đến thời điểm từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã thu hút được trên 890 triệu USD, nằm trong tốp 8 địa phương thu hút đầu tư FDI cao nhất cả nước.

Đặc biệt, Nghệ An là tỉnh đầu tiên mà Tập đoàn Shandong Innovation lựa chọn để triển khai mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An hoàn toàn tin tưởng, khi dự án đi vào hoạt động cùng với các dự án đầu tư nước ngoài hiện đang triển khai ở Nghệ An với hệ sinh thái các nhà sản xuất điện tử, sản xuất năng lượng xanh thì đây sẽ là hệ sinh thái rất hiệu quả và hoàn thiện chuỗi cung ứng cho sản xuất điện tử, sản xuất sản phẩm năng lượng xanh, hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghiệp xanh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Hồ sơ dự án thể hiện, dự án sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến, rất hiện đại, tỉnh Nghệ An tin tưởng dự án sẽ đóng góp vào sự chuyển dịch công nghệ của các nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh. Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đầu tư và tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư

Cùng với các dự án FDI khác trên địa bàn Khu công nghiệp, đô thị dịch vụ VSIP Nghệ An, dự án của Tập đoàn Shandong Innovation là một trong những dự án trọng điểm, người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai , để dự án đạt được hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, huyện Hưng Nguyên tạo mọi điều hỗ trợ triển khai dự án. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, huyện Hưng Nguyên hỗ trợ nhà đầu tư theo đúng mục tiêu dự án đề ra và sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An hỗ trợ nhà đầu tư các nội dung liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp để giúp nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Nhà đầu tư chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và các ngành liên quan triển khai thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật. Sử dụng thiết bị mới, hiện đại, công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn về môi trường. Xây dựng và vận hành nhà máy theo đúng mục tiêu tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường.

Ông Thôi Quốc Xương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Precision (Việt Nam) phát biểu

Tại buổi lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư, ông Thôi Quốc Xương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Precision (Việt Nam) cảm ơn tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư trọng thể.

Chủ đầu tư cho biết, qua tìm hiểu đầu tư đã cảm nhận được tiềm lực sâu sắc về nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền tỉnh và các sở, ngành liên quan, nhà đầu tư hạ tầng đã làm cho nhà đầu tư tin tưởng đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Dự án tại Nghệ An là dự án đầu tiên của Tập đoàn vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, vì vậy nhà đầu tư cam kết sẽ lựa chọn những công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất để triển khai dự án. Tập đoàn mong muốn sẽ tiếp nhận được sự đồng hành của tỉnh Nghệ An để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án sẽ kêu gọi các nhà cung ứng về đầu tư tại Nghệ An.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn