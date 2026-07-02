UBND tỉnh tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm

Quang cảnh buổi họp báo

Trong 6 tháng đầu năm 2026, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột tại một số khu vực kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại và biến động giá nguyên liệu đầu vào tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp đặt ra ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Văn Hoan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65% (xếp thứ 12/34 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ), đây cũng là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2012 trở lại đây của tỉnh Nghệ An. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,64%, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 14,32%, riêng công nghiệp ước tăng 18,2%; khu vực dịch vụ ước tăng 8,71%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 9,4%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 17.651 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 126,8% cùng kỳ năm 2025; trong đó: thu nội địa 16.200 tỷ đồng (đạt 75,7% dự toán và bằng 125,2% cùng kỳ năm 2025); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.335 tỷ đồng (đạt 72,16% dự toán, bằng 150,7% so với cùng kỳ). Chi ngân sách địa phương trên địa bàn 6 tháng ước thực hiện 30.947 tỷ đồng, đạt 59,9% dự toán.

Tính đến ngày 18/6/2026, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giải ngân 4.527,989 tỷ đồng, đạt 27,71%/KH đã giao đầu năm. Có 90 Sở, ngành, chủ đầu tư, UBND xã, phường giải ngân cao hơn mức trung bình toàn tỉnh.

Tính đến ngày 25/6/2026, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án/tổng mức đầu tư 64.658,8 tỷ đồng, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 26 lượt dự án/tổng mức đầu tư tăng 9.781,4 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 74.440,2 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ USD (xếp thứ 3 cả nước)…

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Ngành Giáo dục đã tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học 2025-2026 và tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn. Ngành y tế thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh mùa hè; triển khai tốt các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo kịp thời. Hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được tăng cường; luỹ kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 24.800 lao động, đạt 52,77% kế hoạch. Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đang được triển khai tích cực; lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 5.459 căn nhà ở xã hội; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã hoàn thành khoảng 1.236 căn (đạt 61,8% chỉ tiêu Chính phủ giao).

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỉnh cũng đang tích cực triển khai Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”; thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch đề ra; tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, xảy ra một số đợt giông lốc, mưa đá gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương. Tiến độ thi công, giải ngân một số công trình, dự án còn chậm. Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm do phải chờ hướng dẫn từ Trung ương.

Công tác CCHC có chuyển biến nhưng chưa lan tỏa đồng bộ trên các lĩnh vực, địa bàn; kết quả xếp hạng một số chỉ số CCHC (Par-Index), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn ở nhóm thấp so với các địa phương. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể trong khi số lượng, cơ cấu và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ. Cơ sở vật chất, hạ tầng số, trang thiết bị làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều địa phương còn khó khăn, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Nhà báo Thế Sơn – Báo Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị UBND tỉnh ban hành quy chuẩn trong công tác thi công, an táng liệt sĩ

Nhà báo Bá Thăng - Báo Tiếng nói Việt Nam đề nghị UBND tỉnh cho biết tiến độ thực hiện 12 dự án trọng điểm của tỉnh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai

Nhà báo Thanh Lê – Báo và PT,TH Nghệ An đề nghị cho biết thêm về chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập một số xã, phường trên địa bàn tỉnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nội vụ

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung: Các giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai các chính sách về mua nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh; giải pháp của tỉnh Nghệ An trong việc thiếu cán bộ, công chức làm việc tại các xã sau sắp xếp; cơ sở để Nghệ An xây dựng du lịch Cửa Lò 4 mùa… Các vấn đề nhà báo, phóng viên quan tâm đã được lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trả lời.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh kết luận họp báo

Kết luận họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến trao đổi của các cơ quan báo chí. Đồng thời, Giám đốc Sở đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, tăng cường tuyên truyền, phản ánh kịp thời kết quả triển khai các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm.

Trong 06 tháng đầu năm 2026, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 37 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Các văn bản QPPL của tỉnh đã được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 100% chính sách đặc thù được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương đều được tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan; thẩm định trước khi ban hành; đối với những vấn đề, chính sách lớn, phức tạp được khảo sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn kỹ lưỡng. Nhờ vậy, các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương; đa số bảo đảm kịp thời, có tính khả thi cao, dễ tiếp cận và thi hành. Sau khi ban hành, các văn bản QPPL đã được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đảm bảo việc tiếp cận, khai thác văn bản của các cơ quan, cá nhân, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn