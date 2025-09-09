Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 10 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ

Sạt lở nghiêm trọng bờ vỡ đê Hữu Thao ở Phú Thọ khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị nước cuốn trôi. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Mường Tè, Pa Ủ; Bum Nưa, Bum Tở, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khoen On, Khổng Lào, Lê Lợi, Mù Cả, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Sìn Hồ, Tà Tổng, Tân Uyên, Thu Lũm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu);

Mường Chà, Mường Tùng, P. Mường Lay, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng (tinh Điện Biên);

Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La (tỉnh Sơn La);

Hiền Lương, Lạc Thủy; An Bình, An Nghĩa, Cẩm Khê, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Nhân Nghĩa, Tân Hòa, Thống Nhất, Quảng Yên (tỉnh Phú Thọ);

Bản Lầu, Bảo Hà, Cao Sơn, Nghĩa Đô, P. Cam Đường, Phong Hải, Phúc Khánh, Việt Hồng, Xuân Quang; Bản Liền, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Cốc San, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lao Chải, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Khương, Nậm Chày, Phúc Lợi, Si Ma Cai, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Võ Lao, Xuân Hòa (tỉnh Lào Cai).

Cùng với đó là các xã, phường: Hồng Thái, Thàng Tín, Yên Hoa; Bản Máy, Côn Lôn, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Lâm Bình, Lao Chải, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Quang Bình, Tân Quang, Tân Tiến, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Tùng Bá, Xín Mần, Yên Cường, Yên Minh, Yên Thành (tỉnh Tuyên Quang);

Bằng Thành, Cao Minh; Bằng Vân, Nà Phặc, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên);

Đông Khê, Nguyễn Huệ; Bạch Đằng, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Canh Tân, Đức Long, Hạ Lang, Hạnh Phúc, Hòa An, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Phục Hòa, Quảng Lâm, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh, Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng);

Kháng Chiến; Na Sầm, Quốc Khánh, Tân Tiến, Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn);

Đường Hoa, Bãi Cháy, Móng Cái 3, Tuần Châu, Việt Hưng; Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Cẩm Phả, Cao Xanh, Đông Mai, Hoành Bồ, Hồng Gai, Quang Hanh, Vàng Danh, Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 9/9, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Làng Mô 1 (Lai Châu) 110,8mm; Sông Đà (Điện Biên) 105,6mm; Nậm Păm (Sơn La) 73mm; Tân Tiến (Lào Cai) 108,6mm; Thàng Tín (Tuyên Quang) 115,8mm; Công Bằng (Thái Nguyên) 132mm; Án Lại (Cao Bằng) 119,6mm; Tân Minh (Lạng Sơn) 97mm; Hiền Lương (Phú Thọ) 98mm; Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 109,4mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: baotintuc.vn