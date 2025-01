UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc

Chiều 25/1, theo báo cáo từ UBND huyện Anh Sơn thì vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy xi măng Sông Lam II khiến 3 công nhân gồm: Nguyễn Hữu Nga (1976); Trần Văn Huyền (1970) và Thái Bá Minh (1971) xảy ra vào lúc hơn 15 giờ ngày 24/1.

Nguyên nhân ban đầu sơ bộ xác định, lúc 15 giờ, anh Huyền và anh Nga được giao nhiệm vụ thay vải máng khí động, còn anh Minh dù đã kết thúc ca làm việc lúc 14 giờ cùng ngày nhưng lại tự thương lượng với nhà thầu vệ sinh để tham gia làm cùng. Trong khi các công nhân đang làm thì bất ngờ tụt xi măng từ máng gây vùi lấp, tử vong 3 người.

Báo cáo từ UBND huyện Anh Sơn về vụ việc.

Đến hơn 1 giờ sáng ngày 25/1, công tác cứu hộ cứu nạn cũng như khám nghiệm tử thi các nạn nhân mới được hoàn tất. Thi thể 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương phối hợp với phía nhà máy xi măng tổ chức hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả.

Liên quan sự việc này, UNND tỉnh Nghệ An đã có bản chỉ đạo số 717/UBND – CN, yêu cầu: UBND huyện Anh Sơn chủ trì, kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, giải quyết sự cố công trình, tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động; Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam II phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.

