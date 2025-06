UBND Nghệ An muốn bán 65,6% vốn điều lệ Công ty Quản lý và Xây dựng Giao thông Thủy bộ Nghệ An

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thủy bộ Nghệ An tiền thân là Đoạn đường sông số 7 (Đơn vị sự nghiệp công lập). Tháng 10 năm 1994, Đoạn đường sông số 7 đổi tên thành Đoạn quản lý giao thông Thủy bộ Nghệ An. Tháng 10 năm 1999, Đoạn quản lý giao thông Thủy bộ Nghệ An được chuyển đổi sang doanh nghiệp hoạt động công ích và đổi tên thành Công ty Quản lý và sửa chữa giao thông Thủy bộ Nghệ An. Năm 2006, Công ty thực hiện cổ phần hóa.

Hiện Công ty đang quản lý và sử dụng 11 khu đất với tổng diện tích 20.416,2 m2 tại Nghệ An. Trong đó, chỉ có lô đất 6.657,8 m2 tại số 126 đường Nguyễn Sinh Sắc, TP. Vinh là đất thuê của Nhà nước trả tiền hàng năm, còn lại 10 lô đất không có hồ sơ pháp lý.

Tính đến cuối năm 2024, Công ty có tổng tài sản 19,8 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 31,3%, tương đương 6,2 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế bình quân 3 năm gần nhất của Công ty (2022 – 2024) lần lượt đạt 14,8 tỷ đồng và 0,0515 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: baodauthau.vn