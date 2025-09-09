U23 Việt Nam và quyền tự quyết suất đi tiếp

Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thắng U23 Bangladesh (2-0) và U23 Singapore (1-0). Trong khi đó, U23 Yemen cũng toàn thắng hai trận, cùng có 6 điểm nhưng xếp sau vì kém hiệu số. Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần thêm một điểm trước U23 Yemen là chắc chắn vào thẳng vòng chung kết với ngôi nhất bảng.

Theo điều lệ, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại vòng chung kết ở Saudi Arabia vào tháng 1/2026. Trong trường hợp thua U23 Yemen, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội dự giải với tư cách đội nhì có thành tích tốt. Hiện tại có nhiều đội nhì mới có 4 điểm.

Tuy nhiên, đội tuyển U23 Việt Nam đang giành quyền tự quyết nên sẽ tận dụng ưu thế này để giành vé trực tiếp. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thậm chí còn tự tin đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở trận cuối.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi xây dựng kế hoạch cụ thể để giành kết quả tốt nhất trước U23 Yemen. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng, để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa.

U23 Yemen là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình rất tốt, đặc biệt là những cầu thủ ở hàng phòng ngự. Dù vậy, chúng tôi cũng có những cầu thủ chạy biên nhanh nhẹn, giàu tốc độ. Cầu thủ của tôi khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối phương. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những điểm yếu khác của U23 Yemen, trước khi có cách tiếp cận phù hợp trong trận đấu tới”.

Mục tiêu mà U23 Việt Nam đề ra ban đầu là sẽ giành ngôi nhất bảng với tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đi được một nửa chặng đường. Nhìn lại màn trình diễn của U23 Việt Nam trong 2 trận đấu vừa qua, còn nhiều vấn đề chưa thực sự khiến ban huấn luyện hài lòng. Đó là việc các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, kết quả mà chúng ta đạt được là việc đã có được điểm số tuyệt đối cũng như giữ sạch lưới sau 2 trận.

“Trận đấu hôm nay không có nhiều bàn thắng, nhưng sân Việt Trì lại có rất đông khán giả. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ.

Mọi người cũng thấy chúng tôi đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng thủ môn của Singapore đã chơi xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những trận tới”, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia sẻ sau trận đấu với U23 Singapore.

Còn tiền vệ Văn Trường nói: “Quan trọng là chúng tôi vẫn giữ được sự tập trung và có được 3 điểm. Ở trận đấu tới, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để giành chiến thắng và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ đông hơn nữa”.

Đối thủ U23 Yemen sẽ là một thử thách mà ban huấn luyện U23 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc rút kinh nghiệm từ hai trận đấu trước là điều cần thiết khi bước vào trận quyết định. Điểm tựa của U23 Việt Nam là có quyền tự quyết và được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Điều này sẽ mang đến sự tự tin cho các cầu thủ.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 9/9 trân Việt Trì (Phú Thọ).

Trọng tài Indonesia điều hành trận U23 Việt Nam - U23 Yemen Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh tính tổ trọng tài bắt chính trận đấu quan trọng ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen, diễn ra ngày 9/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trọng tài chính được phân công là ông Thoriq Munir Alkatiri (36 tuổi, Indonesia). Đây là một trong những trọng tài uy tín của bóng đá Đông Nam Á, từng nhiều năm điều hành tại Liga 1 Indonesia và được đưa vào danh sách trọng tài FIFA từ năm 2014. Ông Alkatiri có kinh nghiệm cầm còi tại AFC Champions League, AFC Cup và từng bắt chính trận tuyển Việt Nam thắng Lào 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018. Trong sự nghiệp, vị trọng tài này đã điều hành 147 trận đấu, rút ra 510 thẻ vàng (trung bình 3,4 thẻ/trận) và 29 thẻ đỏ (0,2 thẻ/trận). Chính vì thế, ông được giới chuyên môn nhận định là một trọng tài nghiêm khắc. Hai trợ lý cho ông Alkatiri gồm ông Bangbang Syamsudar (Indonesia) và ông Cheon Jin-hee (Hàn Quốc). Trọng tài bàn là ông Choi Hyun-jai (Hàn Quốc), người vừa làm nhiệm vụ ở trận U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0 ngày 6/9. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam và U23 Yemen cùng có 6 điểm tuyệt đối. Đội quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2). Cuộc đối đầu tới được xem như trận “chung kết” bảng, quyết định ngôi đầu và suất vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2026. (H.H)

