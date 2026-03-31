U23 Trung Quốc thắng Việt Nam nhờ siêu phẩm, vẫn không thể giữ lại chức vô địch

Ở lượt đấu cuối cùng của Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, U23 Việt Nam chạm trán chủ nhà U23 Trung Quốc chiều 31-3.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhập cuộc đầy chủ động, kiểm soát khu trung tuyến và liên tục khai thác hai biên.

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn tạo được những tình huống đáp trả đáng chú ý. Phút 11, Long Vũ xử lý gọn gàng rồi dứt điểm nhanh nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đối phương. Ít phút sau, thủ môn Văn Bình chơi tập trung, dùng chân cản phá thành công tình huống nguy hiểm từ pha phạt góc của U23 Trung Quốc.

Thế trận giằng co kéo dài đến cuối hiệp 1. Khi U23 Việt Nam vẫn đang tổ chức phòng ngự khá tốt, bất ngờ xảy ra ở phút 40. Du Yuezheng tung cú sút xa táo bạo từ khoảng 30m khi Văn Bình dâng cao, bóng đi thẳng vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho U23 Trung Quốc.



Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 55, Văn Thuận có pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút sệt nhưng bóng đi chệch khung thành. Ba phút sau, trung vệ Quốc Anh dâng cao, thử vận may bằng cú sút xa uy lực song không thắng được phản xạ của thủ môn đối phương.

Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 71 khi Đăng Dương bứt tốc từ đường phát động của Văn Bình. Dù bị hai hậu vệ theo kèm quyết liệt và không thể dứt điểm, tiền đạo trẻ vẫn kịp mang về quả phạt góc.

Những phút cuối, U23 Việt Nam dồn toàn lực tấn công nhưng hạn chế về thể lực khiến các pha xử lý thiếu chính xác. Chung cuộc, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chấp nhận thất bại 0-1 trước U23 Trung Quốc.

Với kết quả này, U23 Triều Tiên đã trở thành nhà vô địch của giải giao hữu này với cùng 5 điểm như chủ nhà, nhưng hơn về hiệu số.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động