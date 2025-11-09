U22 Việt Nam không đủ đội hình mạnh nhất đấu U22 Trung Quốc

U22 Việt Nam sẽ sang Thành Đô, Trung Quốc tham dự giải giao hữu Panda Cup 2025 với lịch thi đấu gặp U22 Trung Quốc (18h35, ngày 12/11), U22 Uzbekistan (14h30, ngày 15/11) và U22 Hàn Quốc (14h30, ngày 18/11).

Theo kế hoạch ban đầu, đội sẽ tập trung từ ngày 10/11 tại Hà Nội, nhưng do lịch thi đấu vòng 11 V.League 2025/26 lùi 1 ngày, ban huấn luyện U22 Việt Nam buộc phải thay đổi. Mỗi ngày chỉ có một chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Thành Đô vào lúc 9h, vì thế toàn đội sẽ chia thành 3 nhóm sang Trung Quốc.

Nhóm 1 gồm 12 cầu thủ sẽ cùng ban huấn luyện sang Trung Quốc từ ngày 10/11. Nhóm này chủ yếu gồm các cầu thủ đến từ đến từ PVF-CAND, Thể Công, Đà Nẵng, Hải Phòng - sẽ kết thúc nhiệm vụ tại CLB vào tối 9/11.

Nhóm 2 sẽ lên chuyến bay ngày 11/11, gồm 8 cầu thủ từ HAGL, SLNA, Thanh Hóa, Ninh Bình, Công An TP.HCM sau khi hoàn tất thi đấu V.League.

Nhóm 3 sẽ lên chuyến bay ngày 12/11, gồm gồm 6 cầu thủ: Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Viktor Lê (Hà Tĩnh). Nhóm này sẽ lỡ trận khai mạc giải giữa U22 Việt Nam gặp U22 Trung Quốc vào lúc 18h35 cùng ngày.

Dẫn dắt U22 Việt Nam thi đấu tại Panda Cup 2025 là quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Sau giải, đội tiếp tục rèn quân tại Bà Rịa - TP.HCM từ 23 đến 29/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan bước vào chiến dịch SEA Games 33.

Tác giả: Tâm Minh

Nguồn tin: znews.vn