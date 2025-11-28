Rạng sáng 28/11, trận chung kết U17 World Cup 2025 đã diễn ra tại Qatar giữa U17 Bồ Đào Nha và U17 Áo. Trận đấu khởi đầu rất nhanh khi Bồ Đào Nha chủ động tăng tốc, gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Duarte Cunha thử tài thủ môn của Áo với cú sút căng nhưng không thể ghi bàn.

Ảnh: FIFA.

U17 Áo cũng nhanh chóng đáp trả với pha phản công thần tốc và nếu may mắn hơn, Hasan Deshishku đã có thể ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng toàn thắng từ đầu giải.

Đến phút 32, sự khác biệt được tạo ra. Sau tình huống phối hợp rất hay bên cánh phải của Bồ Đào Nha, bóng được chuyền cho Anísio Cabral và tiền đạo này chỉ cần đệm bóng vào lưới trống để ghi bàn mở tỷ số.

Những phút sau đó, U17 Áo tạo nên sức ép rất lớn lên khung thành U17 Bồ Đào Nha. Dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn Romário Cunha đã giúp U17 Bồ Đào Nha đứng vững đến hết trận.

Giành thắng lợi 1-0, U17 Bồ Đào Nha giành chức vô địch U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu một năm thành công với lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha khi trước đó họ đã đăng quang ở giải U17 châu Âu 2025.

Ở trận tranh hạng ba, U17 Italia đã giành chiến thắng 4-2 trên chấm phạt đền sau khi hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức với đại diện Nam Mỹ - U17 Brazil.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn