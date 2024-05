Tuyết rơi tháng 5 ở Matxcơva, chuyện gì đang xảy ra?

Người dân băng qua đường giữa tuyết rơi ở Matxcơva, Nga hôm 8-5 - Ảnh: XINHUA

Theo Đài RT của Nga ngày 11-5, Giám đốc khoa học Trung tâm Khí tượng thủy văn Nga Roman Vilfand vừa chỉ ra trận tuyết rơi hôm 9-5 là trận tuyết đầu tiên từng được ghi nhận vào ngày này trong năm tại ở thủ đô Matxcơva của Nga.

Ông Roman Vilfand nói tuyết rơi đạt độ dày từ 1cm đến 5cm ở nhiều khu vực khác nhau của Matxcơva vào sáng 9-5, khi nước này chuẩn bị duyệt binh kỷ niệm 79 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2024) trên quảng trường Đỏ.

Nhà khí tượng học này lưu ý đó là "một ngày lạnh đến mức khí hậu tương đương với hôm 26-3 (tức cách đây 1 tháng rưỡi)".

Chuyên gia Tatyana Pozdnykova tại hãng tin tức thời tiết Meteonovosti cho biết nhiệt độ trung bình ở Matxcơva hôm 9-5 là 1,7 độ C, là "ngày 9-5 lạnh nhất kể từ năm 1972". Trước đó một ngày, nhiều ảnh chụp tại Matxcơva đã cho thấy người đi đường di chuyển dưới tuyết trắng.

Sau cái lạnh buổi sáng, nhiệt độ tăng lên 6 độ C vào buổi chiều và tuyết tan. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trong ngày hôm đó vẫn thấp hơn so với bình thường.

Trang Gismeteo tuần trước cho biết đợt rét ở thủ đô Matxcơva được ghi nhận sau tháng 4 ấm nhất trong 23 năm. Nhiệt độ trung bình tháng trước là 10,9 độ C, cao hơn bình thường 5 độ C. Theo Gismeteo, ngày 2-4 đã chứng kiến nhiệt kỷ lục 23,2 độ C tại đây.

Tuyết rơi ở Matxcơva, Nga hôm 8-5 - Ảnh: XINHUA

Theo TTXVN, băng tuyết bất thường cũng đã phá hủy vụ mùa ở nhiều tỉnh nông nghiệp của Nga. Đợt giá lạnh và băng tuyết bất thường vào đầu tháng 5 đã đe dọa mất mùa lúa mì, ngô, củ cải đường và các loại cây trồng khác ở các tỉnh Voronezh, Tula, Tambov và Lipetsk của Nga.

Đợt lạnh xảy ra khi cánh đồng hoa hướng dương rộng 2.000ha của Công ty cổ phần Manino ở Voronezh đang chờ hạt nảy mầm cho mùa vụ mới. Nhiệt độ hạ xuống tới âm 8 độ C. Tổng giám đốc Manino Sergei Tribunsky cho biết các loại cây trồng mùa đông, hoa hướng dương, lúa mì mùa đông, ngô, ngũ cốc đều chết. Ước tính, công ty thiệt hại khoảng 80 triệu rúp (gần 900.000 USD).

Hôm 7-5, Phó tỉnh trưởng tỉnh Voronezh - ông Viktor Loginov đã phải tuyên bố áp dụng chế độ khẩn cấp do sương giá. Kênh Telegram của chính quyền tỉnh Voronezh đưa tin nhiệt độ không khí tại khu vực này đã giảm xuống mức dưới 0 vào ngày 4 và 5-5. Theo thông tin ban đầu, 265.000ha cây trồng của tỉnh đã bị chết hoặc bị hư hại.

Biến đổi khí hậu Theo trang Vox, nhiệt độ ấm hơn trên khắp thế giới đang mang lại nhiều mưa hơn và ít tuyết hơn. Nhưng ngay cả khi lượng tuyết rơi tổng thể giảm, các trận bão tuyết nghiêm trọng vẫn gia tăng ở một số nơi. Có một số bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu đang dẫn đến những đợt rét đậm hơn ở những nơi như bang Texas và California (Mỹ), nơi cơ sở hạ tầng đơn giản không được xây dựng để đối phó băng tuyết.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ