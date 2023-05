Your browser does not support the video tag.

Huỳnh Như ghi bàn mở tỉ số.

Đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32. Nguyễn Thị Tuyết Dung phá bẫy việt vị và kiến tạo cho Huỳnh Như dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống. Đội tuyển Việt Nam tạo ra lợi thế sau hơn 10 phút thi đấu.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: vtc.vn