Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là ở bất cứ khâu nào trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2024; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Bộ GD&ĐT chỉ đạo chung, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương.

Các Hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26,27,28 và 29/6/2024; chấm thi từ ngày 29/6/2024; công bố kết quả thi vào 8h00 ngày 17/7/2024, xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19/7/2024.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 1.071.393 thí sinh, tăng 47.330 thí sinh so với năm 2023. Có 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ. Toàn quốc có 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi.

Bộ GD&ĐT đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi. Các công việc chuyên môn cũng đã được triển khai đúng tiến độ và chất lượng như các phần mềm phục vụ tổ chức thi; công tác tập huấn nghiệp vụ; chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi và đề thi.

Các địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân sự; lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị các phương án vận chuyển đề thi đến các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật.

Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia về công tác chuẩn bị Kỳ thi tại các địa phương. Bộ GD&ĐT đã có quyết định huy động gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi; 264 cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi. Công tác thông tin tuyên truyền về kỳ thi được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và cấp tỉnh đã trao đổi về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi, phòng chống thiết bị công nghệ cao, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo báo cáo của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương đều đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đặc biệt, các địa phương đều có phương án dự phòng cho các tình huống đột xuất có thể xảy ra và dành sự quan tâm cao nhất cho thí sinh dự thi, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh yếu thế.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng – Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng, tính chất nhạy cảm, tác động xã hội lớn, quy mô trên toàn quốc của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Qua công tác kiểm tra trực tiếp và qua nghe báo, các địa phương đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện; chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án dự phòng...

Tuy nhiên, với một Kỳ thi rất quan trọng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu cần tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo chính xác, kịp thời để phản ánh đúng tính chất, quy mô của Kỳ thi và có những thông tin cảnh báo, răn đe về việc sử dụng thiết bị công nghệ cao; đồng thời không làm cho Kỳ thi trở nên căng thẳng, áp lực mà tạo tinh thần, tâm lý thoải mái cho thí sinh cũng như người làm nhiệm vụ khi bước vào Kỳ thi. Quá trình triển khai tổ chức Kỳ thi tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, quan tâm đến từng khâu của Kỳ thi. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện; thực hiện đúng quy định, quy chế tổ chức thi. Xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, có phương án dự phòng. Tăng cường trách nhiệm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh dự thi, đặc biệt là những nơi khó khăn, vùng cách trở, không để một thí sinh nào vì khó khăn mà không đến được điểm dự thi....

*/Tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong đó, có 33.158 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh; 2.678 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp; 1.220 thí sinh chỉ xét tuyển sinh. Toàn tỉnh có 70 điểm thi, 1.671 phòng thi với 5.906 người phục vụ coi thi. Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho các đối tượng thực hiện Kỳ thi. Công tác tuyên truyền cho Kỳ thi được chú trọng, truyền tải dưới nhiều hình thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các ban, ngành, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú ý đến vấn đề điện, an toàn giao thông và nước uống cho học sinh. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý đến vấn đề cơ sở vật chất, kiểm tra để đảm bảo tối thiểu đủ quạt mát cho học sinh. Trong quá trình coi thi, giám thị phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế nhưng không tạo căng thẳng, áp lực cho thí sinh, tránh để ra sai sót không đáng có...

