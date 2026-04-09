Tuyển thủ Phan Văn Đức và bà xã hotgirl Nghệ An xây biệt thự bề thế, nhìn thiết kế đủ thấy độ sang chảnh, chi phí "khủng"

Sau nhiều năm cống hiến cho sân cỏ, tiền vệ Phan Văn Đức khiến dân tình trầm trồ khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên về căn biệt thự "trong mơ". Với thiết kế hiện đại, tinh tế và không kém phần xa hoa, đây được xem là món quà "khủng" nhất mà nam cầu thủ dành tặng cho bà xã Võ Nhật Linh và các con.

Không chỉ nổi tiếng là một cầu thủ tài năng, Phan Văn Đức còn được biết đến là một người chồng cực kỳ chiều vợ. Hồi tháng 3/2026, bà xã của anh - "cô chủ khách sạn" Võ Nhật Linh đã không giấu được niềm hạnh phúc khi khoe món từ chồng chính là bản thiết kế căn biệt thự mới toanh. Cô nàng hào hứng viết: "Ước gì bùm cái xong rồi", kèm theo đó là những hình ảnh 3D cực kỳ mãn nhãn về không gian sống tương lai.

Vợ chồng Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh hạnh phúc sau 6 năm về chung nhà

Nhìn vào bản thiết kế, có thể thấy căn biệt thự của gia đình Phan Văn Đức có diện tích bề thế. Phong cách thiết kế hiện đại kết hợp cùng hệ thống ánh sáng thông minh tạo nên một không gian sống đẳng cấp không kém gì các khu resort cao cấp. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là khu vực phòng khách thông tầng với hệ đèn trang trí "đám mây" lãng mạn, cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Từng góc nhỏ trong nhà, từ phòng ngủ master đến phòng ngủ của các bé "Dâu - Khoai", đều được chăm chút tỉ mỉ. Nếu như phòng ngủ của bố mẹ toát lên vẻ ấm áp thì phòng ngủ của các con lại mang sắc màu sinh động với những hình vẽ phi thuyền, vũ trụ cực đáng yêu. Ước tính, để hoàn thiện căn biệt thự với nội thất cao cấp như thế này, con số mà Phan Văn Đức phải bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ.

Việc xây dựng biệt thự mới tại quê nhà Nghệ An một lần nữa khẳng định vị thế và sự thành công của Phan Văn Đức sau thời gian dài nỗ lực thi đấu. Đây không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp mà còn là bến đỗ bình yên để anh nạp lại năng lượng sau những trận đấu căng thẳng. Với tổ ấm viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan và cơ ngơi đáng mơ ước, "Đức cọt" thực sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và "xin vía".

Thiết kế nhà mới của Văn Đức - Nhật Linh khiến netizen trầm trồ

Bà xã Phan Văn Đức khoe quà của chồng là nhà mới cực "khủng"

Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn