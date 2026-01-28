Tuyển nữ Việt Nam thắng Uzbekistan - Ảnh: NGỌC LÊ

Trận đấu giao hữu với tuyển nữ Uzbekistan nằm trong chương trình chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam trước thềm VCK Asian Cup (Giải nữ châu Á) 2026 tại Úc. Uzbekistan là đối thủ vừa sức và phù hợp để làm quân xanh bổ ích cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trận đấu tập diễn ra với tinh thần thi đấu nghiêm túc và tích cực của cả hai đội. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 1-0, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 59 do công của Nguyễn Thị Bích Thùy.

Thông qua trận đấu, HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ của các cầu thủ. Một số sự điều chỉnh nhân sự được thực hiện trong hiệp hai nhằm đảm bảo khối lượng vận động và tạo điều kiện thi đấu cho nhiều gương mặt mới.

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thăm và động viên ban huấn luyện cùng các cầu thủ, ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự nỗ lực và quyết tâm của toàn đội trong suốt quá trình tập huấn tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn một trận đấu giao hữu nữa với nữ Uzbekistan vào ngày 30-1.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Thâm Quyến (Trung Quốc) để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo.

Tại Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam dự kiến đấu giao hữu với tuyển nữ Trung Quốc - đương kim vô địch châu Á, nhằm tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực và sự gắn kết đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Tại VCK Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Nếu thi đấu với phong độ tốt nhất, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá có thể cạnh tranh suất vào thẳng tứ kết.

VCK Asian Cup nữ 2026 cũng là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội vào tứ kết có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự World Cup, 2 đội còn lại sẽ đá play-off liên lục địa.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn