Tuyến huyết mạch gần 60 tỷ đồng biến thành "con đường đau khổ"

Theo ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, hiện phần lớn tuyến đường đã hư hỏng nặng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng là do xe quá tải, quá khổ hoành hành. Tuyến đường được thiết kế cho tải trọng 7 tấn, nhưng thực tế hằng ngày có vô số xe tải chở vật liệu, xe trọng tải lớn chạy qua, đặc biệt là các xe chở cát, sỏi từ huyện Tân Kỳ cũ đi qua đường Hồ Chí Minh, rẽ vào tuyến đường này để ra Quốc lộ 48, về các xã như: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên bố trí vốn để nâng cấp, song đến nay vẫn chưa được phê duyệt.