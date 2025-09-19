Tuyến huyết mạch gần 60 tỷ đồng biến thành "con đường đau khổ"

Tuyến đường ĐH387 ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An dài hơn 10km, được khởi công năm 2013 và bàn giao cuối năm 2015 với vốn đầu tư khoảng gần 60 tỷ đồng. Theo ghi nhận, qua gần 10 năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ nứt nẻ, hằn lún, dày đặc ổ gà, ổ voi.
Tuyến đường này đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Nhiều đoạn lồi lõm, hằn lún sâu, nứt toác, khiến mặt đường gồ ghề. Tình trạng đường hỏng đặc biệt nghiêm trọng tại những đoạn qua các xóm: Cồn Cả, Bình Minh và Hải Đồng.
Nhiều đoạn mặt đường nhựa bong tróc, lồi lõm, bụi bay mù mịt khiến người và phương tiện giao thông đi lại mất an toàn giao thông.
“Người dân nơi đây gọi tên con đường này là 'con đường đau khổ'. Những ngày nắng thì bụi mù mịt, mưa thì nước ngập thành vũng sâu khiến việc lưu thông của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào buổi tối, tuyến đường không có điện nên không thể nhìn thấy ổ gà ổ voi, rất nguy hiểm”, anh Nguyễn Văn Nam, người dân trú tại xã Nghĩa Lộc, cho biết.
Chị Phạm Thị Nguyệt, trú tại xã Nghĩa Lộc, nói, con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nguy hiểm nhất là học sinh đi học về, chen chúc trên mặt đường nhiều ổ gà, ổ trâu. Người dân nơi đây mong có một con đường mới để đi lại an toàn.
Nhiều năm nay, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân xã Nghĩa Lộc đã có rất nhiều ý kiến kiến nghị lên chính quyền các cấp với mong muốn tuyến đường sớm được nâng cấp để đảm bảo an toàn.
Đường bị hư hỏng nặng, bụi bay mù mịt cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân hai bên đường. “Con đường này trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì lầy lội, phương tiện đi qua bắn hết nước bẩn vào nhà. Gia đình lúc nào cũng phải đóng chặt cửa lại nhưng lượng bụi quá nhiều, mong các cấp quan tâm đầu tư con đường mới cho người dân an tâm sinh sống”, chị Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.
Theo ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, hiện phần lớn tuyến đường đã hư hỏng nặng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng là do xe quá tải, quá khổ hoành hành. Tuyến đường được thiết kế cho tải trọng 7 tấn, nhưng thực tế hằng ngày có vô số xe tải chở vật liệu, xe trọng tải lớn chạy qua, đặc biệt là các xe chở cát, sỏi từ huyện Tân Kỳ cũ đi qua đường Hồ Chí Minh, rẽ vào tuyến đường này để ra Quốc lộ 48, về các xã như: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên bố trí vốn để nâng cấp, song đến nay vẫn chưa được phê duyệt.
Tác giả: Hà Hằng - Hà Nguyễn
Nguồn tin: nguoiduatin.vn