Dấu ấn đặc biệt của tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc khi làm Thứ trưởng Bộ Công an

"Sẽ đem hết sức mình để cống hiến, nhanh chóng tiếp cận công việc"

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và trao Quyết định.

Chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc được giao nhiệm vụ mới, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Bộ Chính trị với những đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cam kết "sẽ tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đem hết sức mình để cống hiến nhanh chóng tiếp cận công việc cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành đoàn kết sáng tạo tận tụy chu đáo, giữ vững nguyên tắc, kế thừa những thành tựu kết quả kinh nghiệm mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã gây dựng để tập trung lãnh đạo chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện đầy đủ toàn diện 19 nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao".

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: VGP

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, 60 tuổi, quê quán Kim Động, Hưng Yên. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2019 đến nay, ông Ngọc từng có thời gian dài công tác tại Công an Hà Nội với các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Đến năm 2016, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2017. Năm 2018, ông là Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Vào tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 12/12/2023, ông Ngọc được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Những dấu ấn đặc biệt

Trong nhiều năm công tác, trên tất cả các lĩnh vực phụ trách, ông Nguyễn Duy Ngọc đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và tạo nhiều dấu ấn.

Trước đó, với cương vị người đứng đầu Cục cảnh sát kinh tế, tham nhũng (C03), Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã ký quyết định về việc xác lập Chuyên án mang bí số 312V để đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới Công ty Việt Á và các tổ chức, cá nhân khác do Phan Quốc Việt cầm đầu.

Để phá đại án được ví như "quả bom Việt Á", khi phát nổ đã khiến nhiều cán bộ cấp cao vướng vòng lao lý, thì áp lực đối với những người tham gia chuyên án trong suốt quá trình đấu tranh là không hề nhỏ.

Trong đại án này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo sát sao Cục Cảnh sát kinh tế cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai khám xét 19 địa điểm, triệu tập các đối tượng, điều tra làm rõ vụ án. Đến nay, đã khởi tố 33 vụ án, trên 111 bị can với 6 tội danh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Ảnh: Bộ Công an

Tiếp đó, với vai trò là Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06), Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng có nhiều dấu ấn về sự chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ của Đề án.

Đề án 06 được xác định là đề án của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp, do Bộ Công an chủ trì làm nòng cốt, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, địa phương triển khai, với phương châm tất cả vì người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Với 13 nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06, đến nay, đã hoàn thành 67 nhiệm vụ, đang triển khai 13 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 12 nhiệm vụ.

"Bước đầu, người dân đã được thụ hưởng những tiện ích về sổ sức khỏe điện tử, trong khám chữa bệnh, học bạ số, thanh toán không dùng tiền mặt trong an sinh xã hội… Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã giới thiệu những mô hình, cách làm hay đến các địa phương và đến thời điểm này, nhiều địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ, ứng dụng và triển khai các nội dung trên từ Đề án 06", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Thay vì phải đến trực tiếp tại các Sở Tư pháp như trước, người dân ngồi ở bất cứ đâu với điện thoại thông minh, kết nối Internet đều dễ dàng thực hiện được việc đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Đây là bước đột phá rất lớn, báo chí và người dân rất ủng hộ, dư luận vô cùng vui mừng. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc

Với cương vị phụ trách Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) khi làm Thứ trưởng Bộ Công an, ông Ngọc từng nhiều lần trực tiếp chỉ đạo điều tra và có phát biểu liên quan đến các vụ án ma túy đặc biệt lớn, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an

Từ sự chỉ đạo và đấu tranh quyết liệt, C04 đã tạo được 5 dấu ấn nổi bật: Đó là nhận diện và thu giữ số lượng ma tuý lớn, chưa từng có trong tiền lệ; áp dụng đồng bộ các biện pháp trinh sát và đã thành công với nhiều chuyên án lớn; hợp tác quốc tế rất thành công, với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế góp phần ngăn chặn ma tuý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát; tham mưu chiến lược cho Chính phủ, Bộ Công an nhiều giải pháp chiến lược có ý nghĩa góp phần ngăn chặn và kiểm soát tội phạm, tệ nạn ma tuý.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Cục CSĐT tội phạm về ma túy không để tội phạm ma tuý lộng hành, không đi sau tội phạm và phải làm quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng.

Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng mỗi người dân Việt Nam, mỗi doanh nghiệp sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, làm giàu chính đáng với tinh thần đoàn kết, yêu nước, thượng tôn pháp luật, đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn