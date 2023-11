Truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Trần Trung Hiếu

Như CAND Online đã đưa tin, khoảng 15h45 ngày 13/11, đồng chí Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997), trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác, nên đã áp sát để bắt quả tang.

Bất ngờ, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực của đồng chí Hiếu, khiến đồng chí bị thương rất nặng...

Di ảnh đồng chí Trần Trung Hiếu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Xuân Hồng cùng người dân nhanh chóng đưa đồng chí đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cùng hàng chục CBCS Công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có cùng nhóm máu AB đã túc trực tại bệnh viện hàng giờ, sẵn sàng tiếp máu để giữ lại mạng sống cho đồng chí Trần Trung Hiếu. Sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện, tuy được đội ngũ y, bác sĩ hết lòng cứu chữa và đồng đội bên cạnh giúp đỡ, động viên, song do vết thương quá nặng, đồng chí Hiếu đã không qua khỏi...

Tiễn biệt đồng chí Trần Trung Hiếu.

Sáng 17/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị lãnh đạo Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Trần Trung Hiếu. Cùng với Quyết định truy thăng cấp bậc hàm, Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định trích 100 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND để hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Trung Hiếu.

Tác giả: An Quỳnh

Nguồn tin: cand.com.vn