Tuyên án đội phó đội cảnh sát điều tra Võ Sỹ Hoàng lộ bí mật nhà nước cho quán bar Phương Lâm

Phát hiện những bất thường trong hoạt động của quán bar Phương Lâm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT, Bộ Công an) vào cuộc xác minh, xác định "có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm ngơ của lực lượng chức năng cấp cơ sở" với việc xử lý các sai phạm tại quán bar Phương Lâm. Sau khi thu thập chứng cứ, Cục CSĐTTPMT lập Chuyên án 559D để xóa bỏ tụ điểm này. Ngày 21/1/2024, Cục CSĐTTPMT chủ trì cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP HCM huy động hàng trăm cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar. Lúc này quán có hơn 200 người, trong đó 25 bàn có ma túy và các vật dụng để sử dụng ma túy. 23 đối tượng đã bị bắt về các hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án này dự kiến cũng sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới.