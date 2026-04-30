Tường rào bất ngờ đổ sập, 7 người tử vong thương tâm

Ít nhất 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một bức tường rào gần Bệnh viện Bowring và Lady Curzon ở Bengaluru bị sập vào ngày 29/4. Vụ việc, được ghi lại bằng video, đã gây chấn động và làm dấy lên lo ngại về an toàn công cộng và cơ sở hạ tầng.

Thủ hiến bang Karnataka, ông Siddaramaiah, đã đến hiện trường ngay sau vụ việc. Văn phòng Thủ hiến xác nhận đã có 7 người thiệt mạng sau vụ sập, gọi đây là một mất mát sinh mạng bi thảm.

Hiện trường vụ sập tường.

Phó Thủ hiến DK Shivakumar cho biết: "Tôi đã nói chuyện với ủy viên cảnh sát và đang đến hiện trường để đánh giá tình hình và hỗ trợ".

Trong một vụ việc riêng biệt xảy ra hồi đầu năm nay, 3 phụ nữ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông gần Devanahalli trên quốc lộ 648. Một chiếc xe tải đã va chạm với một chiếc xe TT đang đi vào đường nhánh, làm hư hỏng một phần chiếc xe và gây thương tích nghiêm trọng cho các hành khách.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông được xác định là Jayamma (60 tuổi), Yashodamma (60 tuổi) và Ganga (38 tuổi), tất cả đều là cư dân của huyện Tumakuru.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra, trong khi giao thông bị gián đoạn trong thời gian ngắn khi các nhà chức trách dọn dẹp hiện trường.

