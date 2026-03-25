Tưởng 'rác suối' bỏ đi, ai ngờ nướng lên thành đặc sản giá chỉ vài chục nghìn

Tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hay Lào Cai, rêu đá từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của đồng bào Thái. Ảnh dulich
Loại rêu này bám trên các tảng đá dưới lòng suối, phát triển mạnh vào thời điểm nước trong, sạch, đặc biệt sau mùa mưa. Với nhiều người miền xuôi, rêu có thể bị xem là thứ bỏ đi, nhưng với người bản địa, đây lại là “rau sạch tự nhiên” hiếm có. Ảnh dulichtamnhinviet
Một người dân tại Sơn La cho biết, chỉ những con suối sạch, nước chảy ổn định mới có rêu ngon. “Nhìn màu nước, nhìn đá là biết có lấy được rêu hay không”, người này chia sẻ. Ảnh BHX
Theo khảo sát tại các chợ vùng cao và điểm du lịch, rêu đá có giá khá rẻ so với nhiều đặc sản khác. Cụ thể, rêu tươi thường được bán với giá khoảng 30.000 – 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, rêu đá nướng món ăn phổ biến nhất có giá chỉ khoảng 10.000 – 20.000 đồng/phần nhỏ. Ảnh Bao Vietnamnet
Mức giá này khiến không ít du khách bất ngờ, bởi dù là món ăn độc lạ, công chế biến cầu kỳ nhưng lại rất bình dân, phù hợp với nhiều đối tượng. Ảnh dulichtamnhinviet
Để có được món rêu đá, người dân phải lội suối, dùng tay hoặc dao nhỏ cạo từng lớp rêu bám chặt trên đá. Công việc này không chỉ tốn thời gian mà còn đòi hỏi sự khéo léo, bởi rêu rất dễ nát. Ảnh Thitraugacbep
Sau khi thu hoạch, rêu được rửa nhiều lần cho sạch cát, sỏi rồi vắt ráo nước. Người chế biến sẽ ướp rêu với các gia vị như muối, tỏi, ớt và đặc biệt là mắc khén loại gia vị tạo nên hương thơm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Internet
Rêu sau khi tẩm ướp được gói trong lá chuối, sau đó nướng trên than hồng hoặc đặt trực tiếp lên vỉ. Khi chín, mùi thơm lan tỏa, hòa quyện giữa hương lá chuối, gia vị và vị đặc trưng của rêu đá. Thành phẩm có độ mềm, hơi dai, vị ngọt thanh tự nhiên, không tanh như nhiều người vẫn nghĩ. Ảnh Internet
Theo kinh nghiệm dân gian, rêu đá chứa nhiều khoáng chất, chất xơ và vitamin từ nguồn nước tự nhiên. Người Thái tin rằng món ăn này giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe. Ảnh Danviet
Chính vì vậy, rêu đá nướng thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, cưới hỏi hoặc những bữa cơm sum họp, không chỉ để thưởng thức mà còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng. Ảnh Tây Bắc TV
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn