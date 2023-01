Cận cảnh tượng phật cao 42m tại Nghệ An

Chùa Phúc Lạc được xây dựng vào thời Lê, là một di tích, danh thắng linh thiêng, tọa lạc tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Do nhiều biến cố lịch sử, chùa đã bị tàn phá hoàn toàn, chỉ còn lại 2 ngôi mộ tổ và một phần đất nhỏ vài trăm mét vuông. Năm 2010, chùa Phúc Lạc được UBND tỉnh Nghệ An quyết định phục hồi, tôn tạo. Sau đó, nhân dân cùng các Phật tử đã chung tay, góp sức xây dựng lại chùa.