Sập dầm mái nhà, một công nhân tử vong

Lực lượng cứu hộ tiếp cận giải cứu nạn nhân - Ảnh: M.V

Chiều 8-12, một công nhân thi công sửa chữa nhà trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt ( Lâm Đồng) đã tử vong khi dầm mái nhà bằng bê tông bất ngờ đổ sập, đè trúng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, khi nhóm công nhân đang làm việc thì bị dầm mái nhà bằng bê tông đổ sập, khiến một công nhân đang làm việc phía dưới mắc kẹt.

Những người có mặt tại hiện trường cùng người dân xung quanh đã hô hoán, tìm cách bới đống đổ nát để đưa nạn nhân ra ngoài, đồng thời báo cơ quan chức năng hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: M.V

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền phường Lâm Viên - Đà Lạt nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, di dời các khối bê tông và tường gạch sập đổ.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân ra khỏi khu vực tường sập. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong do bị chèn ép, thương tích quá nặng. Nạn nhân tử vong được xác định là N.X.H (47 tuổi).

Tác giả: M.V

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ