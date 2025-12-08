Truyền hình K+ giải quyết hợp đồng với khách hàng thế nào sau ngày 1-1-2026?

. Phóng viên: Vì sao truyền hình K+ lại quyết định rời khỏi thị trường Việt Nam từ ngày 1-1-2026, thưa ông?

- Ông Axel Gallant: Do có sự thay đổi trong định hướng kinh doanh, K+ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1-1-2026.

. Những khách hàng đã đóng phí dài hạn (6 tháng – 12 tháng) có được hoàn trả tiền không, thưa ông? Kế hoạch hoàn trả (nếu có) sẽ thế nào?

- K+ sẽ hoàn tiền cho các thuê bao K+ đã thanh toán và còn thời hạn sử dụng sau ngày 31-12-2025. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trong tháng 1-2026 bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, đối với các yêu cầu đăng ký hoàn tiền hợp lệ được gửi trên website https://hoantien.kplus.vn chậm nhất vào ngày 31-12-2025.

K+ rời đi, khách hàng sẽ được hoàn tiền ra sao?

. Chính sách bảo lưu hoặc chuyển đổi gói dịch vụ sang nền tảng khác như thế nào, thưa ông?

- Hiện tại, K+ không có chính sách bảo lưu hoặc chuyển đổi gói dịch vụ sang các nền tảng khác.

. Thiết bị K+ như đầu thu vệ tinh, smart box… có còn sử dụng được không?

- Với đầu thu và chảo vệ tinh của K+, khách hàng vẫn có thể xem miễn phí 10 kênh của VTV và các kênh truyền hình địa phương phát sóng qua vệ tinh. Khách hàng chỉ cần dò lại kênh để tiếp tục xem các kênh miễn phí này kể từ ngày 1-1-2026.

. Theo ông, khách hàng của K+ cần làm gì trước ngày 1-1-2026?

- K+ sẽ hoàn tiền cho các thuê bao đã thanh toán và còn hiệu lực sau ngày 31-12-2025. Để được hoàn tiền, khách hàng cần đăng ký yêu cầu hoàn tiền hợp lệ trên website https://hoantien.kplus.vn chậm nhất vào ngày 31-12-2025.

. Việc rời đi từ ngày 1-1-2026 có khiến K+ bỏ lỡ các kế hoạch hay dự án phim dài hơi nào không, thưa ông?

- Trong khi đang lên kế hoạch ngừng hoạt động, K+ sẽ không mở rộng hay triển khai thêm các dự án mới.

K+ từng đầu tư nhiều phim dài tập Việt

. Nhiều người hâm mộ điện ảnh và giới điện ảnh Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin K+ rời đi. Quan điểm của K+ về điều này như thế nào?

- Chúng tôi trân trọng tình cảm và sự tiếc nuối mà các đối tác trong ngành điện ảnh Việt Nam dành cho K+. Điều đó cho thấy sự tận tâm của toàn thể đội ngũ K+ trong việc xây dựng các tiêu chuẩn nội dung cao cấp suốt nhiều năm qua đã để lại dấu ấn nhất định.

Việc rời đi là một quyết định mang tính chiến lược sau quá trình đánh giá toàn diện thị trường và không làm giảm đi niềm tự hào của chúng tôi về những giá trị đã đóng góp cho ngành giải trí Việt Nam. Đây là một hành trình đáng trân trọng mà K+ sẽ luôn ghi nhớ.

Chúng tôi chân thành cảm ơn mối quan hệ hợp tác với các nhà làm phim Việt Nam và tự hào về những giá trị đã cùng nhau tạo dựng trong suốt thời gian qua.

Chân thành cảm ơn ông!

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động