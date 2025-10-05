Bộ đội Biên phòng Quảng Trị ngăn chặn 500 kg ma túy qua biên giới

Chiều 5/10, nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3, bắt giữ hai đối tượng người Lào, thu giữ 500 kg ma túy tổng hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: BPQT



Theo thông tin ban đầu, quá trình thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, vùng biển trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, tại khu vực xã Dân Hóa (Quảng Trị), lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tổ chức đánh án, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng người Lào cùng tang vật gồm 500 kg ma túy tổng hợp, chủ yếu là methamphetamine, cùng một số phương tiện, tang vật liên quan.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án nhằm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

