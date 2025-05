Tước danh hiệu công an nhân dân với phó công an phường liên quan vụ án đánh bạc

Chiều nay (24/5), Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Công an tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định kỷ luật về mặt hành chính bằng hình thức Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung tá Danh Hòa, sinh năm 1970, Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá do có liên quan đến vụ án “Đánh bạc” xảy ra ngày 4/9/2024 tại khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã thông báo, trao đổi đến Đảng ủy phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá biết, xem xét, xử lý về mặt Đảng đối với Trung tá Danh Hòa theo thẩm quyền.

Được biết,vụ án “Đánh bạc” xảy ra ngày 04/9/2024 tại khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang có đủ căn cứ xác định hành vi của Trung tá Danh Hòa đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đánh bạc” được quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tác giả: Lam Hiếu

Nguồn tin: vov.vn