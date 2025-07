Tự ý cải tạo đất, lấp luôn hồ thủy lợi

Với diện tích hơn 3,4km2, với sức chứa 5,4 triệu m3 nước, hồ Cửa Ông hằng năm cung cấp nước tưới cho lúa, hoa màu và nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình thủy lợi này vừa bị một hộ dân trên địa bàn xâm hại nghiêm trọng.

Cụ thể, vào ngày 2/7 vừa qua, Công ty TNHH Thuỷ lợi Thanh Chương có báo cáo số 114/BC-TLTC (kèm biên bản vi phạm) gửi Công an tỉnh Nghệ An và UBND xã Bích Hào về việc ông Nguyễn Đình Kiên (thường trú tại xóm Giang Tiên, xã Bích Hào) đã huy động máy móc đào đất vườn đồi, đổ đất lấn chiếm lòng hồ Cửa Ông. Phạm vi lấn chiếm, thay đổi hiện trạng, đổ đất lấn ra hồ với khối lượng rất lớn, khó để khắc phục triệt để.

Lượng đất rất lớn đã đổ xuống lòng hồ Cửa Ông ảnh hưởng đến việc tích nước.

Để đảm bảo nghiêm minh pháp luật, đồng thời răn đe các đối tượng có ý đồ tương tự, Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương đề nghị chính quyền xã Bích Hào kịp thời ngăn chặn vụ việc, nếu không sẽ gây ra một loạt hệ lụy như: làm biến dạng lòng hồ; gây hạn chế khả năng tích trữ nước; gây ảnh hưởng môi trường sinh thái của vùng hồ...

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương cho biết: Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, phạm vi lấn chiếm, thay đổi hiện trạng, đổ đất lấn ra vùng lòng hồ Cửa Ông là rất lớn. Sau khi xảy ra sự việc, công ty đã tiến hành kiểm tra lập biên bản, báo cáo với lãnh đạo UBND xã Bích Hào, Công an xã Bích Hào để xử lý trường hợp trên. Hiện tại, xã đang củng cố hồ sơ để lập biên bản vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Kim Quyết trú tại xóm Trường Sơn, xã Bích Hào phản ánh: “Khoảng hơn 3 tuần trước, một số cá nhân đã ngang nhiên mang máy múc, xe tải đến múc đất và đổ đất xuống hồ Cửa Ông. Làm ngày không đủ, họ tranh thủ làm cả đêm khiến chúng tôi hết sức bức xúc”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Kỷ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bích Hào cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân và Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương, UBND xã Bích Hào đã phát hiện ông Nguyễn Đình Kiên tự ý thuê máy múc và xe tải làm biến dạng địa hình diện tích khoảng hơn 3.000m2 và đổ lấn đất lòng hồ Cửa Ông với diện tích 875,5m2 thuộc xóm Trường Sơn (xóm Trung Sơn, xã Thanh Mai cũ). Hiện gia đình ông Kiên đã tự động khắc phục hậu quả đối với hành vi trên, tuy nhiên vẫn chưa triệt để”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quanh khu vực hồ Cửa Ông hiện có gần 30 hộ nuôi lợn quy mô gia trại, trang trại. Trong đó, có những hộ gia đình nuôi quy mô chuồng trại lên đến 400 - 700 con. Việc nuôi lợn với quy mô lớn gần hồ đã tác động xấu đến môi trường. Vào mùa khô, mức nước lòng hồ xuống thấp, các trại lợn xả thải kiếm mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Lãnh đạo xã Bích Hào cũng đã thừa nhận: “Vấn đề môi trường ở các trại lợn hiện đang là vấn đề nhức nhối. Nhưng do các nhiệm kỳ trước họ đã làm, nay khó có thể giải quyết dứt điểm”.

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào khẳng định: Quan điểm của xã là không bao che và xử lý nghiêm vi phạm trường hợp trên. Trước đó, phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền đi kiểm tra và lập văn bản để xử lý dứt điểm vụ việc. Ý định ban đầu của anh Kiên là làm trang trại chăn nuôi, khi đang múc ao thì các lực lượng phối hợp kiểm tra, tiến hành lập biên bản và tiến hành đo lại diện tích đất vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Hồ Xuân Công, Trưởng công an xã Bích Hào cho biết: Trước đó, sau khi nhận được tin báo của Công ty TNHH Thủy Lợi Thanh Chương, Phòng An ninh kinh tế đã hướng dẫn quy trình xử lý cho UBND xã Bích Hào. Liên quan đến cải tạo đất đai thì ủy ban nhân xã sẽ xử lý, còn Công an xã sẽ phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự và cưỡng chế.

Đây là vụ việc lấn chiếm lòng hồ thuỷ lợi có tính chất nghiêm trọng, khối lượng vi phạm lớn. Thủ đoạn của đối tượng tinh vi, cố tình lợi dụng thời điểm chuyển tiếp, sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân và mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thiết nghĩ, lãnh đạo UBND xã Bích Hào cần vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm vụ việc để ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể xảy ra nhằm ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương.

Tác giả: Tấn Quỳnh