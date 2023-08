Từ tháng 9-12/2023, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Nghệ An

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản; góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác, địa phương Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất, hướng tới những mục tiêu mới, hiệu quả trong quan hệ song phương. Tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thu hút viện trợ, lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản; thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Nhật Bản nói riêng; Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, mảnh đất Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhật Bản.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, trọng tâm trọng điểm, an toàn, tiết kiệm và để lại ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu về tham dự. Chú trọng công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương với các Bộ, ngành Trung ương trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

UBND tỉnh đề ra các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại tỉnh Nghệ An gồm: Tuyên truyền trong các điểm báo tuần, điểm phát thanh của các huyện, thành, thị về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung và Nghệ An – Nhật Bản nói riêng; cập nhật tin, bài ảnh trên Cổng thông tin điện tử về các hoạt động của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản; xây dựng phóng sự, chuyên đề, số báo đặc biệt về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Nghệ An với các đối tác Nhật Bản nói riêng.

Trưng bày tư liệu phong trào Đông Du; chiếu phim về Chí sỹ Phan Bội Châu - Bác sĩ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại huyện Nam Đàn; treo băng rôn, phướn có nội dung tuyên truyền về 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản trên các tuyến đường của Thành phố Vinh.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản tại Nghệ An, kết hợp tổ chức các hoạt động: Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Nghệ An và Nhật Bản; Tọa đàm sơ kết 3 năm thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An với JETRO và JICA.

Tổ chức các hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Gifu của Nhật Bản. Tham dự các sự kiện gặp gỡ, diễn đàn hữu nghị, hội thảo đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai bên do Bộ Ngoại giao cũng như các đối tác Nhật Bản tổ chức. Tổ chức Lễ khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương vào quý IV năm 2023…

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời tuyên truyền các nội dung, hoạt động trọng tâm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn