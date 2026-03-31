Từ ngày 1-4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VneID

Các hộ kinh doanh ở TP.HCM trong buổi gặp gỡ với cán bộ thuế, nhân viên ngân hàng về việc mở tài khoản hộ kinh doanh tại Thuế cơ sở 1 TP.HCM vào sáng 28-3 - Ảnh: T.T.D.

Từ 1-4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt thông qua VNeID và UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ.

Tăng thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông cho UBND

Nghị định 61/2026 có hiệu lực từ 1-4 quy định dữ liệu do cá nhân, tổ chức thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cung cấp cho cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thông qua một trong các hình thức sau:

Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền hoặc hiện trường xảy ra vụ việc để cung cấp hoặc địa điểm khác do người có thẩm quyền quyết định; thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động, số điện thoại đường dây nóng được công bố chính thức; dịch vụ bưu chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng số hoặc hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật...

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thanh tra công an, công an cấp xã, UBND các cấp.

Hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho cơ quan thuế trước 20-4

Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong đó điều 4 thông tư quy định về hồ sơ thông báo doanh thu, kê khai thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 điều 17 nghị định số 68/2026 gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu ban hành kèm theo thông tư, chậm nhất là ngày 20-4.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 điều 17 nghị định số 68/2026 gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu, kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu, kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi thay đổi thông tin số tài khoản/số hiệu ví điện tử thì thông báo cho cơ quan thuế.

Như vậy, hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống thì phải gửi thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử chậm nhất là ngày 20-4.

Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm quy định có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo nghị định 69/2026 (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 106/2025 ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), có hiệu lực từ 20-4, quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống báo cháy không bảo đảm theo quy định; trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy không bảo đảm theo quy định; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Buộc trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới bảo đảm theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 8 và điểm c khoản 9 điều này.

Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM xử phạt người vi phạm - Ảnh: MINH HÒA

Từ 1-4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh Khoản 5 điều 7 thông tư 30/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2024 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt) có hiệu lực thi hành từ 1-4. Theo đó, bổ sung quy định tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ trong đó đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm áp dụng các biện pháp, giải pháp đảm bảo kiểm tra, đối chiếu khớp đúng thông tin xác minh khách hàng đã được xác thực chính xác là do cơ quan công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán. Như vậy thông tư 30/2025 yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán và tên tài khoản thanh toán theo đúng thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản của khách hàng khi thực hiện giao dịch và phải được hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ