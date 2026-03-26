Nghệ An: Xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn không được, đối tượng dùng búa đinh tấn công CSGT

Phan Văn Thời



Trước đó, ngày 15/3, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa phận xóm Bắc Kim Hòa (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện Phan Văn Thời điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Quá trình kiểm tra hành chính, tiến hành thổi nồng độ cồn, tổ công tác đã lập biên bản đối với Phan Văn Thời về hành vi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia.

Chiếc búa đinh đối tượng sử dụng tấn công Đại úy Phan Quốc Anh

Trong lúc Đại úy Phan Quốc Anh đang lập biên bản xử lý vi phạm, Thời đến xin bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận. Thấy vậy, đối tượng đã mở cốp xe máy lấy một chiếc búa đinh dài 30cm đánh liên tiếp vào đầu Đại úy Phan Quốc Anh.

Lấy lời khai đối tượng



Do bị đánh bất ngờ, Đại úy Phan Quốc Anh ôm đầu bỏ chạy, đối tượng vẫn tiếp tục cầm búa đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, Thời cất búa vào cốp xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Những cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác đã phối hợp với người dân đưa Đại úy Phan Quốc Anh đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời đuổi theo khống chế, bắt giữ đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Trung Lộc xử lý. Trước khi bị khống chế, Phan Văn Thời vẫn tiếp tục sử dụng gạch và mũ bảo hiểm tấn công, chống trả lực lượng chức năng.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Thời đã thừa nhận tất cả hành vi của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: congan.com.vn