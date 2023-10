Từ chiếc xe bán giá rẻ như cho, tìm ra kẻ giết người tàn độc

Kẻ bị bắt giữ là Nguyễn Thanh An (SN 1987, quê huyện Giao Thủy, Nam Định; tạm trú ở quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, An đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. An khai, vào trưa 30/8, với mục đích giết người, cướp tài sản, đối tượng tìm tới chợ Hà Đông để mua một con dao nhọn. Tiếp đó gã gọi điện tới hãng taxi sông Nhuệ để thuê xe nhằm tìm kiếm "con mồi". Chỉ ít phút sau đó, An lên chiếc taxi BKS 30S-1868 do anh Đỗ Xuân Tuấn làm tài xế. (Ảnh minh họa, nguồn internet)