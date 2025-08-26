Từ 1/10, thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Từ 1/10, sẽ có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Từ ngày 1/10/2025, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chính thức có hiệu lực, trong đó sẽ có thêm 3 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, tạo cơ chế ưu đãi thuế đối với các cá nhân tham gia vào hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, khoản 3 Điều 71 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 đã bổ sung các khoản 18, 19, 20 vào sau khoản 17 Điều 4 về thu nhập được miễn thuế quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 48/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 71/2025/QH15.

3 khoản thu nhập mới được bổ sung vào danh mục miễn thuế thu nhập cá nhân (theo Điều 4 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007)

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khi kết quả này được thương mại hóa theo đúng quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo;

- Thu nhập của các nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia, sáng lập viên khi tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Chính sách miễn thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi về tài chính, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi, với nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ.

Trong đó có đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, để tăng sức hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, Bộ Tài chính đề xuất miễn giảm thuế thu nhập cá nhân với một số đối tượng:

- Miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm đầu, và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của: chuyên gia, nhà khoa học làm việc cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); Trung tâm đổi mới sáng tạo; Tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại các doanh nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên khác theo định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước.

Chính phủ sẽ có quy định chi tiết về điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách thuế ưu đãi nói trên.

Cùng với đó, khi thu nhập từ các kết quả nghiên cứu khoa học được thương mại hóa cũng được miễn thuế, điều này sẽ khuyến khích giới nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và phát triển bền vững.

