Truy tố người phụ nữ dùng giấy tờ của mẹ để lừa đảo ngân hàng

VKSND Tp.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phùng Diệu Huyền (SN 1979, ở Hà Nội) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, ngày 28/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố của LPBank – Phòng giao dịch Hà Đông tố giác bà Hoàng Thị Từ N. (mẹ đẻ bị can Phùng Diệu Huyền) có hành vi chiếm đoạt 265 triệu đồng của tổ chức tín dụng này.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã làm rõ tháng 7/2018, bà N. cho con gái là Phùng Diệu Huyền mượn giấy tờ cá nhân để vay tiền ngân hàng theo diện tín chấp.

Sau đó, bà N. đứng tên hợp đồng tín dụng vay giúp Huyền 540 triệu đồng tại LPBank. Thực hiện khoản vay này, hằng tháng, Huyền vẫn trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khoản vay nợ này đến nay vẫn chưa được tất toán.

Tháng 7/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Huyền thuê đối tượng tên Đặng Hoàng Long (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả hồ sơ vay tiền mang tên bà N. với giá 45 triệu đồng/bộ. Các giấy tờ Huyền thuê làm giả gồm: Quyết định về việc hưởng chế độ lương hưu hằng tháng, Sổ hạch toán chi tiết tài khoản và Căn cước công dân. Tất cả các giấy tờ này đều mang tên bà Hoàng Thị Từ N..

Có được những giấy tờ giả này, ngày 31/7/2019, Huyền nói dối bà N. là đang cần tiền kinh doanh nên nhờ mẹ đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Hồ sơ vay tiền đã được Huyền chuẩn bị, bà N. chỉ việc đi cùng Huyền đến LPBank – Phòng giao dịch Hà Đông ký tên vào các giấy tờ. Việc trả nợ khoản vay, Huyền sẽ chịu trách nhiệm.

Tin tưởng con gái, bà N. đã cùng Huyền đến LPBank – Phòng giao dịch Hà Đông thực hiện việc vay mượn tiền. Sau đó, ngân hàng này đã giải ngân khoản vay 300 triệu đồng vào tài khoản của Huyền mở tại LPBank.

Nhận được số tiền trên, Huyền sử dụng 45 triệu đồng để trả tiền làm hồ sơ vay vốn giả; trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng gần 47 triệu đồng. Hơn 208 triệu đồng còn lại, bị can sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn, cách thức nêu trên, tháng 8/2019, Huyền vay, rồi chiếm đoạt 215 triệu đồng của LPBank - Chi nhánh Đông Anh. Tháng 10/2019 vay, rồi chiếm đoạt hơn 273 triệu đồng của Phòng Giao dịch Hoàng Mai, LPBank.

Tổng cộng, Phùng Diệu Huyền đã sử dụng 3 bộ hồ sơ giả để chiếm đoạt 850 triệu đồng của LPBank.

Quá trình giải quyết vụ án, các chi nhánh, phòng giao dịch nêu trên của LPBank yêu cầu Huyền phải hoàn trả, khắc phục tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh theo quy định.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, với những nhân viên ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Hoàng Thị Từ N. do không biết và không thể biết các giấy tờ, tài liệu bị Phùng Diệu Huyền làm giả, đồng thời không được hưởng lợi gì nên không đề cập xử lý.

Tác giả: H.M (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn