'Siêu lừa' Dương Thanh Cường bị truy tố trong vụ án thứ 8

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can: Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Agribank), Dương Thanh Cường (Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc Agribank chi nhánh 6), Hồ Văn Long (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh 6), Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh 6) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thiệt hại 1.053 tỉ đồng

Theo cáo trạng, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, Dương Thanh Cường đã được Nguyễn Thế Bình (quyền Tổng giám đốc Agribank năm 2007; Chủ tịch hội đồng quản trị Agribank năm 2010) chỉ đạo Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc Agribank chi nhánh 6) cho Cường vay vốn tại Agribank chi nhánh 6.

Theo chỉ đạo của ông Bình, tại Agribank chi nhánh 6, từ tháng 4-2007 đến năm 2010 ông Trung đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Văn Long (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh 6) và các cán bộ tín dụng, thông đồng với ông Cường và các cá nhân liên quan, thực hiện một loạt hành vi sai phạm, hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh, hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp đã được ông Cường làm giả hợp đồng và nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng.

Từ đó để ông Cường sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại cho Agribank 1.053 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, ông Bình đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên chưa lấy được lời khai, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã bị can.

7 lần lãnh án liên quan lừa đảo

Dương Thanh Cường từng có 2 tiền án và hàng chục lần hầu tòa liên quan đến lừa đảo.

Ngày 27-6-1996, ông bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, trốn thuế.

Ngày 11-8-1996, ông bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 10 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, ông buộc chấp hành 20 năm tù. Ngày 1-2-2005, ông được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Ngày 15-12-2015, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt ông Cường 13 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 11-5-2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt ông án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12-5-2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt ông Cường chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-7-2018, ông bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt của các bản án trên là chung thân

Ngày 14-12-2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục tuyên phạt ông Cường 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Đang chấp hành hình phạt tù chung thân của bản án nêu trên, ông Cường tiếp tục bị truy tố trong vụ án này.

