Truy tố giám đốc công ty để xảy ra vụ nổ lò hơi khiến 11 người thương vong

Theo cáo trạng, năm 2020 ông Feng Yong, Giám đốc Công ty TNHH SX TM gỗ Bình Minh Việt Nam đã ký hợp đồng lắp đặt nồi hơi mã hiệu DZH1-10-M với áp suất thiết kế 10Kg/cm2, áp suất làm việc 5.0Kg/cm2, công suất 1 tấn/h) phục vụ sản xuất của công ty.

Sau khi nhận bàn giao nồi hơi trên, ông Feng Yong đã đưa vào hoạt động sản xuất mà không thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai theo quy định. Đồng thời giao toàn quyền quản lý, vận hành nồi hơi cho Xie Zhen Long (SN 1990), quốc tịch Trung Quốc.

Hiện trường vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 29/4/2024, nồi hơi bị rò rỉ, chảy nước nên Xie Zhen Long đã nhờ người vào sửa chữa ống dẫn nước. Đến khoảng 4h ngày 1/5/2024, sau khi đã sửa chữa xong thì nhân viên bảo trì ra về. Hơn 2 tiếng sau, khi công nhân công ty vào khởi động máy đã phát hiện hệ thống báo lỗi nên không tiến hành đốt lò.

Sau đó, Xie Zhen Long vào kiểm tra và nhận định an toàn nên tiếp tục yêu cầu công nhân đốt lò bình thường. Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, trong lúc 42 công nhân đang làm việc trong xưởng bán thành phẩm của Công ty gỗ Bình Minh, nồi hơi bất ngờ phát nổ. Hậu quả làm 6 người chết và 5 người bị thương.

Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh.

Kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh xác định, nguyên nhân nổ nồi hơi là do sau quá trình sửa chữa (hàn các ống bị rỉ nước), nồi hơi bị gia nhiệt trong tình trạng cạn nước thời gian dài, tạo nên hiện tượng giãn nở nhiệt. Đồng thời quá nhiệt làm cho sức bền chịu lực của thành nồi bị suy giảm. Khi áp suất trong nồi tăng cao vượt quá sức bền chịu lực của thành nồi gây nổ, phá vỡ nồi hơi.

Quá trình điều tra, đại diện gia đình bị can Feng Yong đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân tử vong tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng và 600.000 nhân dân tệ; bồi thường cho các nạn nhân bị thương tích tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Bị can Xie Zhen Long là người được giao toàn quyền quản lý việc vận hành nồi hơi để xảy ra vụ nổ và có dấu hiệu đồng phạm với Feng Yong. Tuy nhiên, do bị can Xie Zhen Long đã chết nên cơ quan chức năng không xem xét xử lý.

