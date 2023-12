Truy tìm nữ nhân viên chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Liễu (SN 1991, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; nhân viên Công ty Kang Long) có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Truy tìm Nguyễn Thị Liễu

Theo đơn trình báo, Liễu có hành vi chiếm đoạt khoảng 99,19 triệu đồng của công ty Kang Long. Quá trình xác minh, Nguyễn Thị Liễu vắng mặt tại nơi cư trú, hiện chưa xác định được chỗ ở hay nơi làm việc của Liễu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Đống Đa quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (SĐT 0972662097), Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tác giả: L.N

Nguồn tin: anninhthudo.vn