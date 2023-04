Truy tìm 2 đối tượng dùng dao tấn công Thiếu tá công an

Ảnh minh họa

Cụ thể, khoảng 22h40 ngày 4/4, Thiếu tá Trần Minh Đức, cán bộ Công an phường Hàng Buồm mặc thường phục đang đứng trụ sở Công an phường 64 Hàng Buồm thấy có xô xát giữa 2 người phụ nữ tại trước cửa số nhà 70 hàng buồm, Thiếu tá Đức ra can ngăn.

Khi thấy người phụ nữ có hành vi đánh người phụ nữ còn lại Thiếu tá Đức hô to: “Dừng lại, Công an đây, sao em lại đánh người ngay trước cửa Công an phường, thế là vi phạm, mời em về phường giải quyết”.

Nhưng thay vì dừng lại, đối tượng nữ giới này tiếp tục lao vào hành hung người khác. Để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, Thiếu tá Đức đã giữ người nữ này định đưa về công an phường giải quyết. Lúc này có một đối tượng nam giới từ hướng ngã 3 Tạ Hiện - Hàng Buồm chạy lên cầm theo con dao nói lớn: Đây là vợ tao… và dùng dao đâm vào lưng Thiếu tá Đức, đồng thời vu vạ hô lớn cướp cướp, công an cướp…

Vừa vu khống, đối tượng tiếp tục dùng dao đuổi đánh tiếp thiếu tá Đức. Đến khi thấy lực lượng Công an phường lao đến cùng với sự hô hoán của người dân xung quanh thì 2 đối tượng nam nữ lên xe ô tô đỗ ở 47 Hàng Buồm lái xe bỏ chạy.

Thiếu tá Đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức với thương tích là 1 vết đâm ở lưng, 1 vết đâm ở bắp tay trái, 1 vết chém ở bắp tay phải, trái.

Hiện sức khoẻ của thiếu tá Đức đã ổn định. Cơ quan công an hiện đã xác định được đối tượng nghi vấn, đang tập trung truy bắt./.

Tác giả: M.Châu

Nguồn tin: baophapluat.vn