Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

Chiều 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã truy nã toàn quốc, các đối tượng đặc biệt nguy hiểm, gồm: Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định) về hành vi cướp tài sản. Cả 3 liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng gây án.

Trước đó, sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 3 bị can trên về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã.

Bất kỳ người dân nào biết thông tin, nơi lẩn trốn của 3 đối tượng trên thì bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (tọa lạc số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), ĐT: 02763.822.001 hoặc điều tra viên Trần Trọng Nghĩa, ĐT: 0902498000.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân