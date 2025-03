Đối tượng trốn truy nã gần 20 năm bị bắt khi đang làm việc ở công trường

Theo Cổng thông tin điện tử công an tỉnh Hậu Giang, Công an xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy bắt thành công một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn, làm việc ở công trường dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Tân Hòa phát hiện Nguyễn Văn Thành (SN 1963; ĐKTT: thôn 6, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã thông báo cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xác minh.

Sau khi xác định đúng đối tượng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an xã Tân Hòa tiến hành phối hợp, bố trí lực lượng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Thành, bàn giao đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, sau gần 20 năm phạm tội và bỏ trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

