Truy nã Hà Văn Đồng

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối với Hà Văn Đồng (SN: 1989, HKTT: Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, xuất phát trong quá trình thi công tại công trình ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Đồng đã đánh gây thương tích cho cai thầu.

Đối tượng Hà Văn Đồng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, vào ngày 15/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Đồng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 15/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can với Hà Văn Đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị nếu ai phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Đội Điều tra tổng hợp, SĐT: 0348396559), cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn