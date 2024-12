Bắt giữ, vận động thành công 3 đối tượng truy nã nguy hiểm

Ngày 18/12, thông tin với PV ĐS&PL, chỉ huy Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TP.Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và Kế hoạch của Ban chỉ đạo 327 Công an TP.Hà Nội về “Công tác truy nã, truy tìm năm 2024”, ngay trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an quận Hà Đông đã phối hợp các đơn vị địa phương bắt giữ, vận động đầu thú nhiều đối tượng có lệnh truy nã.

Đối tượng truy nã đặc biệt Đặng Hồng Long bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, Công an quận Hà Đông đã phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào bắt giữ đối tượng đang bị truy nã đặc biệt Đặng Hồng Long (SN 2000, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hưng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đặng Hồng Long là bị can bị truy nã đặc biệt theo quyết định số 12304/QĐTN-CSMT ngày 15/8 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý) Công an TP.Hà Nội về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an quận Hà Đông đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn sang Lào. (Ảnh: CACC)

Ngoài đối tượng truy nã đặc biệt Đặng Hồng Long, trong liên tiếp 3 ngày đầu cao điểm, lực lượng Công an quận Hà Đông đã bắt, vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã gồm Đỗ Anh Đạt (SN 2002, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội). Đây là bị can bị truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng), theo quyết định ngày 29/12/2023 của Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội.

Đỗ Anh Đạt và Trần Mạnh Toàn. (Ảnh: CACC)

Đối tượng thứ hai là Trần Mạnh Toàn (SN 1981, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội), bị truy nã nguy hiểm về tội "Gây rối trật tự công cộng", ngày 19/4 của Công an quận Hà Đông; và đã bị Công an phường Hà Cầu xác minh, phối hợp vận động đầu thú.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

